Soundreef Mens Sana-Metextra Reggio Calabria, la presentazione di coach Mecacci

Seconda gara casalinga consecutiva per la Soundreef che dopo la vittoria contro Treviglio, domenica prossima, 25 marzo, alle 18 ospiterà la Metextra Reggio Calabria. Alla vigilia della gara coach Matteo Mecacci presenta la sfida.“Giocheremo una partita difficile contro una squadra come Reggio Calabria che nel girone di ritorno ha collezionato sette vittorie e tre sconfitte che l’hanno portata ad occupare meritatamente una posizione importante in chiave playoff, che ha messo in luce ancora più le sue qualità. È una squadra solida, organizzata e costruita in maniera intelligente che può mettere in campo tanta energia. Alla loro batteria di esterni, con giocatori di talento come Chris Roberts e Augustin Fabi si accostano giocatori di grande solidità come Baldassare, Pacher e Benvenuti. È in un ottimo momento di forma, che verrà a Siena per riscattare la sconfitta all’overtime contro Latina, vogliosa di prendere altri due punti che potranno essere decisivi per la classifica. Noi dovremo fare una partita di grande sostanza, consapevoli che Reggio Calabria è più forte di noi ed avremo bisogno di uno sforzo in più per pareggiare la loro intensità e non subire il loro dominio a rimbalzo”.“Abbiamo avuto un paio di contrattempi fisici, con Ebanks che non si è allenato martedì per un attacco influenzale e Borsato mercoledì per un attacco febbrile. La squadra ha comunque lavorato con la stessa professionalità di sempre. Non dobbiamo commettere l’errore di esaltarci dopo la vittoria contro Treviglio, ma stare con i piedi per terra e, in maniera umile, prendere consapevolezza del fatto che possiamo, giocando una pallacanestro aggressiva, fare risultato anche contro Reggio Calabria. Dobbiamo ripartire dalla difesa e giocare un partita solida per ottenere due punti fondamentali per la salvezza diretta”.“Sarà non subire le loro seconde occasioni e cercare di non far tirare loro troppi tiri liberi, considerando che attaccano sia fronte che spalle a canestro, sia con i loro esterni che con i loro lunghi, e che sono la seconda squadra per liberi tentati. Dovremo non fargli chiudere troppi triangoli offensivi con i loro lunghi, perché sono molto bravi a concludere o rimettere la palla fuori per innescare i loro tiratori”