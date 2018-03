La Virtus Siena a Legnaia per mantenere il secondo posto

Riconquistato il secondo posto in classifica con la vittoria contro il Don Bosco Livorno, la Sovrana Pulizie è pronta ad affrontare l'Olimpia Legnaia nel prossimo turno. Sabato 24 alle 21.15 i rossoblu saranno di scena al PalaFilarete di Firenze, contro una squadra ancora in lotta per evitare la zona Playout.Con 16 punti in classifica, Legnaia è al momento in nona posizione, a pari punti con Agliana, ottava, e AltoPascio, decima. I fiorentini si trovano quindi nel limbo tra i Playoff ed i Playout, ed affronteranno queste ultime tre partite rimaste con l'atteggiamento giusto per raggiungere il massimo risultato possibile. Per i virtussini invece, ogni partita delle rimanenti è importante per mantenere un buon posizionamento in vista dei Playoff.All'andata, al PalaCorsoni, la Virtus si impose per 80-53.Ecco le parole del vice coach Ceccarelli:«Contro il Don Bosco abbiamo giocato una buona partita, siamo andati subito avanti e siamo riusciti a gestirla. Avevamo un po' di problemi, Stefano (Simeoli) non stava bene, era stato in dubbio fino all'ultimo, veniva da una settimana in cui non si era allenato quindi l'abbiamo dovuto gestire, ed anche Gerlando (Imbrò) aveva qualche problema. La vittoria è arrivata come ci aspettavamo, loro in fondo hanno provato a recuperare, sono stati bravi a crederci, ma tutto sommato l'abbiamo gestita con tranquillità».«Legnaia è un'altra squadra in lotta nella zona tra i Playoff ed i Playout, ci sono 4/5 squadre in 2 punti, quindi per loro, a tre giornate dalla fine, questa sarà una partita delicata, una battaglia e mi immagino che metteranno tutto quello che hanno per provare a prendere questi due punti».«Questo risultato ha accorciato di nuovo tutto, siamo tornati secondi seppur a pari merito con Pino, a 2 punti da Lucca, ed anche Castelfiorentino ha la possibilità di avvicinarsi ancora avendo lo scontro diretto con Firenze a favore. Il campionato è ancora molto incerto, e ci sono quattro squadre che si giocano dalla prima alla quarta posizione».