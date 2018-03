Basket serie A2, la Mens Sana travolge Treviglio

SOUNDREEF MENS SANA-REMER TREVIGLIO 95-68 (23-20, 55-40, 74-54

Nettissima vittoria per la Soundreef Mens Sana che nella 25ª giornata del campionato di basket di Serie A2 girone ovest (8ª del girone di ritorno), supera al ''PalaEstra'' la Remer Treviglio con il punteggio di 95-68.Nel primo quarto la partita è sostanzialmente equilibrata, il risultato di 23-20 per i biancoverdi porta le squadre alla seconda frazione con un +3 per la Mens Sana. Secondo periodo di gioco dominato dal quintetto di coach Mecacci che, con un parziale di 32-20 va all'intervallo lungo con un rassicurante +15.Nella terza frazione continua a salire il vantaggio dei biancoverdi: l'ultimo periodo di gioco inizia con il punteggio di 74-54 e con la partita ormai decisamente chiusa. Ininfluente l'ultimo quarto con la gara che si chiude sul +27 per la Soundreef.Dopo questa vittoria il bilancio in campionato della Mens Sana sale a quota 22 punti, con 11 vittorie e 14 sconfitte.Il prossimo turno, domenica 25 marzo alle ore 18, vedrà i biancoverdi impegnati nuovamente sul parquet di casa contro la Metextra Reggio Calabria per la 26ª giornata di campionato.