Basket Serie B femminile, l'Adpf Costone mette in ginocchio Livorno

IL DRAGO E LA FORNACE COSTONE SIENA-JOLLY ACLI LIVORNO 54-40 (9-13, 27-26, 44-33)

Il Drago e la Fornace Costone vince una sfida quasi impossibile con il Jolly Acli Livorno, seconda in classifica, giunto a Siena con i favori del pronostico. Invece le ragazze di coach David Fattorini infliggono una dura lezione alla squadra labronica che a dire il vero era partita con il piede giusto (0-9 nelle prime battute), per poi lentamente spengersi come una candela al vento. L’infortunio a Tripalo nella 2^ frazione di gioco (forte contusione allo zigomo sinistro) ha sensibilmente condizionato il gioco delle ospiti che prima dell’intervallo hanno accusato il ritorno delle giocatrici senesi, dopo il 16-24 del 16’. Nella seconda parte della gara il Drago e la Fornace mette in campo tanta grinta e concentrazione, una difesa ferrea e ottime conclusioni in attacco e sul 49-35 del 36’ la gara è praticamente chiusa.: Riccobono 17, Nosella 11, Bonaccini, Barbucci, Dragoni 13, Renzoni 3, Nardi 4, Sardelli 4, Pierucci 2, Corbini ne, Giorgi ne, Sabia ne. All. Fattorini: Zorzi, Castiglione 13, Tripalo 3, Costa 14, Fantozzi 4, Dodoli, Ceccarini 1, Simonetti, Sparvoli. All. PistolesiARBITRI: Luchi e Magazzini