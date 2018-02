La Virtus Siena contro Altopascio per rilanciarsi con una vittoria

Dopo la sconfitta di Livorno, la Virtus ha voglia di riscatto, e potrà dimostrarlo domenica 11 alle ore 18, quando, tra le mura amiche del PalaCorsoni, affronterà il Nuovo Basket Altopascio.Con 12 punti in classifica, Altopascio è attualmente in lotta per evitare i Playout. L'allenatore è Maurizio Romani, ex Virtus che domani tornerà a Siena per vendicare il 57-74 inflitto dai virtussini all'andata.La partita sarà molto importante per ripartire dopo lo stop della scorsa giornata, e mantenere il passo con Lucca e Firenze, che ha approfittato della sconfitta dei rossoblu per prendere la vetta della classifica.Ecco le parole del vice coach Ceccarelli:«Livorno come avevamo detto è una squadra forte, ben allenata, rivoluzionata durante l'anno. La partita per noi non si è messa bene sin da subito, loro sono entrati in campo con la giusta energia, grinta, spinti anche da un pubblico molto caldo, come sapevamo che fosse. Noi siamo entrati non al meglio, abbiamo giocato solo a tratti la nostra pallacanestro, ed alla fine ha vinto la squadra che è stata più continua durante i 40 minuti. Ampio merito a loro e buona parte di demerito nostro che non siamo riusciti a fare quello che ci eravamo prefissati».«Siamo ripartiti, si sta allenando anche Simone (Lenardon) assente la scorsa partita. Indubbiamente dovremo farla nostra ripartendo da quello che non è andato nella partita a Livorno, quindi sicuramente l'intensità lungo tutti i 40 minuti, la qualità in difesa ed un po' più di precisione in attacco che ci è mancata».«Dal punto di vista tecnico dovremo essere sicuramente più pronti a recepire quelle che sono le scelte, a leggere quello che propongono gli avversari, perché noi abbiamo delle idee ma gli avversari in campo fanno delle scelte sia in attacco che in difesa che dobbiamo leggere ed alle quali ci dobbiamo adeguare. Dal punto di vista mentale ci dovrà essere la cattiveria e la voglia di ripartire dopo un risultato che non è andato bene».