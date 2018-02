Il Costone ospita nell'anticipo di sabato la Boldrini Selleria Fucecchio

La Vismederi cerca nell’anticipo di domani sera, sabato 10 febbraio, di comporre un ‘filotto’ di vittorie che le consentirebbe di fare un ulteriore passo avanti in classifica. Di scena sul parquet del PalaOrlandi, la Folgore Fucecchio (palla a due prevista per le ore 21,15 – direttori di gara Sposito e Orlandini della sezione di Livorno) che all’andata subì un ko interno messo a segno dai ragazzi di Binella dopo un tempo supplementare (81-85). Fu quella la prima vittoria esterna per i gialloverdi che hanno replicato a distanza di tempo, proprio in occasione dello scorso turno giocato contro Viareggio, dove il Costone ha strappato i due punti solo nel finale di gara.Fucecchio invece è riuscito a muovere la classifica dopo 4 sconfitte consecutive, superando internamente l’Audax Carrara 71-60. In classifica i fiorentini hanno all’attivo 14 punti, contro i 18 collezionati dai senesi.Vismederi quindi concentrata come non mai per ottenere questa ulteriore affermazione che consentirebbe a bruttini e compagni di consolidare la propria posizione all’interno della griglia valida per i play-off. Non sarà ancora della partita Andrea Nepi che ancora non ha assorbito totalmente la botta rimediata al ginocchio sinistro; per il resto PF Binella dovrebbe contare sull’organico al completo. Non sarà una partita facile in quanto gli avversari di questa sera sono in grado di produrre un buon basket che talvolta ha messo in difficoltà anche squadre più titolate. Il Costone dovrà necessariamente tenere a bada il principale terminator degli ospiti che risponde al nome di Tessitori che all’andata fu devastante per la difesa senese, con i suoi 26 punti; seppe fare meglio di lui però Tognazzi che risultò determinante con 27 punti di bottino personale. Da allora molte cose sono cambiate, come per esempio l’arrivo di Cessel che potrà assicurare un’alternativa in più per contenere un giocatore valido ed espero come il succitato Tessitori.