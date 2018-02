Basket Serie C Silver: Vismederi Costone, contro Viareggio servono i due punti

Rinsaldati nel morale, nonché nella classifica dopo la superba vittoria casalinga contro il CMB Carrara, i ragazzi di PF Binella dovranno affrontare sabato pomeriggio la trasferta di Camaiore dove alle ore 18 se la vedranno con il Vela Basket Viareggio nell’anticipo della 4ª giornata del girone di ritorno della serie C Silver. Una partita che i gialloverdi dovranno interpretare con la stessa intensità e concentrazione messe in campo domenica scorsa in occasione del confronto con i marmiferi.All’andata Viareggio fu sconfitto al PalaOrlandi nettamente dalla Vismederi che si impose con il risultato finale di 76 a 57. Ma siccome ogni gara fa storia a sé, nessuna si illuda di trovare una compagine rassegnata dal penultimo posto in classifica con soli 8 punti all’attivo, la metà di quelli conquistati dal Costone; infatti Viareggio nello scorso turno è andato a espugnare il campo dell’Audax Carrara, conquistando così la prima vittoria esterna della stagione. I viareggini risultano fino a questo momento il peggiore attacco del Campionato con appena 58 punti realizzati di media a partita, ma di per contro detengono la 5ª miglior difesa (68,5 di media). Viareggio sta lottando per i play-out, Siena per i play-off, che sono tutt’altro che scontati visto la situazione che regna al centro della classifica dove troviamo ben 7 squadre impegnate in questa lotta. Non sarà della gara il play Andrea Nepi che nell’allenamento di mercoledì scorso si è procurato una forte contusione al ginocchio sinistro a causa di uno scontro fortuito durante una fase di gioco. Ci sarà invece l’under 20 Marraffa che contro Carrara ha esordito nella C Silver. Arbitreranno l’incontro Magazzini e Poucci della sezione di Firenze.