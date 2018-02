Basket Serie B femminile, l'Adpf Costone punta ai play-off contro San Giovanni Valdarno

Il Drago e la Fornace Adpf Costone Siena sta ritrovando la condizione ideale, ma soprattutto il proprio organico visto che anche Claudia Barbucci si sta allenando regolarmente da due settimane e con molte probabilità la vedremo in campo domenica 4 febbraio in occasione della trasferta che la squadra senese dovrà sostenere in quel di S.Giovanni V.no contro la Named (inizio della gara fissato per le ore 18).Il largo successo riportato nello scorso turno contro Lucca ha dato nuova vitalità a un gruppo rafforzato dagli ultimi innesti: la guardia Riccobono e l’ala Toto che assicurano esperienza e solidità, ma soprattutto una panchina finalmente diventata lunga per la gioia di coach Fattorini, questo senza nulla togliere al valido apporto dato fino a questo momento dalle giovani del vivaio bianconero che hanno sopperito con grande volontà e disponibilità in un periodo di vera e propria emergenza durato circa due mesi.La Named, 12 punti in classifica, 2 in meno del Costone, è reduce dalla vittoria esterna con il Don Bosco Figline e intravede quest’oggi l’opportunità di agganciare le senesi in classifica, le quali sono fortemente intenzionate a rintuzzare l’assalto che le consentirebbe di proseguire la rincorsa verso la 3ª posizione che dà l’accesso ai play-off, attualmente ad appannaggio dell’Orza Rent Nico Basket che di punti ne ha 18. Dirigeranno l’incontro i fratelli Luciano e Daniele Poucci della sezione di Firenze.