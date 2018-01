Rinnovato il Cda della Mens Sana Basket 1871: Massimo Macchi presidente

L’assemblea straordinaria della Mens Sana Basket 1871 Srl si è tenuta ieri, venerdì 26/1, presso la sede sociale di viale Sclavo 12 alla presenza del notaio Stefano Cambiaggi. Assente il socio Danilo Bono (2% del capitale), erano presenti Il dottor Giovanni Poggiali per il Consorzio Basket e Sport a Siena (34%), l’ing. Massimo Macchi per la Siena Sport Network Srl (34%), il dottor Alessandro Lami per l’Associazione Io Tifo Mens Sana (20%) e il dottor Antonio Saccone per la Polisportiva Mens Sana 1871 (10%). Era rappresentato quindi il 98% del capitale sociale. Alla riunione hanno partecipato il revisore dottor Roberto De Marco, il vicepresidente uscente dottor Massimo Scialò e il segretario uscente dottor Emanuele Nucera insieme all’amministratore delegato e presidente ad interim di Mens Sana Basket 1871 dottor Francesco Bertoletti.Sul primo punto all’ordine del giorno doveva essere discussa e concretizzata la copertura della perdita dell’esercizio conclusosi il 30 giugno 2017 della Mens Sana Basket 1871. Ciò è avvenuto in base alle disponibilità rese manifeste da ciascun socio; Siena Sport Network si è assunta invece l’obbligo di versare la parte restante. Ciò comporta che la nuova distribuzione di capitale sociale di Mens Sana Basket 1871 sia la seguente: Siena Sport Network Srl (61,127%), Consorzio Basket e Sport a Siena (21,873%), Associazione Io Tifo Mens Sana (15,00 %) e Polisportiva Mens Sana 1871 (2,00%).Nell’affrontare gli altri punti dell’ordine del giorno l’assemblea ha deciso di aumentare di euro 150 mila il proprio capitale sociale nei tempi previsti dalla legge con opportunità a ciascun socio di sottoscriverlo in base alle nuove percentuali di possesso di quote.Decaduto e rieletto il CdA della Mens Sana Basket. Resta di otto membri. Cinque sono stati proposti da Siena Sport Network (Massimo Macchi, Francesco Bertoletti, Massimo Scialò, Emanuele Nucera e Luigi Cagnazzo), due sono stati proposti dal Consorzio Basket e Sport a Siena (Simone Ciotti e Marco Turillazzi) e uno dall’Associazione Tifosi Io Tifo Mens Sana (Claudia Tonini). Le funzioni di presidente sono state assegnate a Massimo Macchi, come da proposta fatta lo scorso 20 dicembre dall’Associazione Io Tifo Mens Sana, vicepresidente sarà il confermato Massimo Scialò. Torna alla funzione originaria di amministratore delegato Francesco Bertoletti.