Basket Serie C Silver: Costone, contro il CMB Carrara per riscattare la brutta prova di Livorno

Riscattare subito l’opaca prova di Livorno; se lo sono detto nello spogliatoi tecnici e giocatori della Vismederi Costone Siena all’indomani della debacle labronica. A dire il vero è la prima volta in questa stagione che i gialloverdi falliscono completamente il match. E se una rondine non fa primavera, non è detto che un fulmine possa scatenare un temporale. Ma la prestazione incolore ha fatto comunque scattare l’allarme in casa Costone; in questi casi, come in altri, meglio prevenire che curare. Di strada da fare ce n’è ancora molta e quindi c’è tutto il tempo per recuperare posizioni in classifica.Certo è che i ragazzi di coach PF Binella dovranno dare dimostrazione di aver cancellato alla svelta i numeri fortemente deficitari contro la Brusa (0/16 da 3 tanto per fare un esempio), oltre che limitare i danni sotto canestro (leggi rimbalzi) dove la vulnerabilità costoniana è ormai quasi una costante, fatta eccezione per poche partite dove i senesi hanno avuto la meglio. L’avversaria di domenica sera alle ore 18, il CMB Carrara, giunge a Siena forte della seconda posizione in classifica condivisa con la SBS Arezzo, e fortemente più motivata dopo il successo riportato nello scorso turno nel derby contro l’Audax Carrara. All’andata la Vismederi si arrese solo all’ultimo (e per un solo punto! 79-78), dopo una gara gagliarda, ben giocata da Benincasa e compagni, dove la vittoria sfumò per un niente. Questa volta però, non solo c’è da riscattare il brutto inciampo di Livorno, ma soprattutto c’è la necessità di dare nuovo vigore alla classifica, visto che la zona play off è piena zeppa di contendenti e c’è il rischio reale che l’affare si complichi notevolmente. Arbitreranno l’incontro Marabotto di Piombino e Landi di Pontedera.