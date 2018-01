Basket Serie B femminile, l'Adpf Costone non demorde: squadra rafforzata e grinta da vendere

Dopo i due colpi a sorpresa messi a segno in settimana dal presidente Nello Corbini, il Drago e la Fornace Adpf Costone Siena si presenta all’appuntamento di domani sera, sabato 27 gennaio, anticipo della 2ª giornata del girone di ritorno (PalaOrlandi – ore 21), rafforzata in ogni reparto.L’arrivo dalla serie A2 della guardia Manuela Riccobono, classe 1997, 170 cm di altezza, e dell’ala forte Giulia Toto, classe ’89, 1 metro e 80 di altezza, ruolo 4/5, anch’essa con esperienza in A2 e A3, ha senza dubbio trasformato l’assetto della squadra.I due nuovi innesti durante la settimana si sono uniti al gruppo, sotto la guida di coach David Fattorini: "Devo ringraziare la Società e il Presidente per gli sforzi profusi in un momento per noi di grande emergenza – afferma il tecnico costoniano – dicembre e l’inizio di gennaio l’abbiamo vissuto con grande tribolazione. Praticamente avevamo mezzo organico fuori combattimento per infortuni vari; la buona notizia è che stiamo recuperando lentamente, ma in maniera progressiva tutte le nostre ragazze. Anche Barbucci ha ripreso ad allenarsi e questa non può che essere una notizia confortante. Purtroppo per Burrini la stagione può considerarsi finita - conclude Fattorini - ma lei è giovane, avrà tutto il tempo per rifarsi. L’aspettiamo per il prossimo anno, più motivata che mai."Contro Lucca, l’avversaria di domani sera, non dovrebbero sussistere problemi visto che il fanalino di coda chiude la classifica con soli 2 punti all’attivo, conquistati però nello scorso turno in casa contro il Don Bosco Figline. Potrebbe essere questo un segnale di vitalità, quindi gara da prendere con le molle. Dirigeranno l’incontro Toscano della sezione di Siena e Celentano della sezione di Arezzo.