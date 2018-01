Basket Serie B femminile, l'Adpf Costone sconfitta in trasferta dalla capolista Firenze

PALAGIACCIO FIRENZE-IL DRAGO E LA FORNACE COSTONE SIENA 64-45 (18-9, 29-24, 46-30)

La capolista Palagiaccio Firenze non fa sconti e il Drago e la Fornace Costone si vede costretta ad una inevitabile resa finale.Per il team fiorentino si tratta dell’11° successo consecutivo, un’imbattibilità - conservata anche in Coppa Toscana - che consente alle ragazze di coach Corsini di dominare il campionato di serie B femminile, giunto alla 1ª giornata di ritorno. Gara tutta in salita per le senesi che alla prima sirena accusano uno svantaggio di 9 lunghezze, parzialmente colmato alla pausa lunga, dove Oliva (top scorer dell’incontro con 15 punti a referto) e compagne riducono il gap fino al -5. Ma alla ripresa del gioco le gigliate entrano in campo intenzionate a chiudere ben presto il match e costringono le senesi a un magro bottino di realizzazioni (solo 6 punti contro i 17 subiti), alzando un baluardo invalicabile a difesa del proprio canestro. Nell’ultimo periodo il Drago e la Fornace tiene meglio il campo nei confronti delle più titolate avversarie che hanno nella ex Donadio la giocatrice più prolifica, ma l’esito della gara ormai non è più in discussione.: Saltarelli 11, Fabbri 12, Rossigni 5, Toccafondi, Rossigni 6, Evangelista 1, Bernini 4, Cioni, Diouf, Goracci, Corsi 11, Donadio 14, Toccafondi ne. All. Corsini: Oliva 15, Renzoni 2, Dragoni 1, Nardi 9, Bonaccini 8, Nosella 4, Sardelli 4, Giorgi, Pierucci 2, Sposato, Tarso, Corbini. All. Fattorini