Il Costone femminile vince nettamente contro il Don Bosco Figline Valdarno interrompendo la striscia negativa

IL DRAGO E LA FORNACE COSTONE SIENA-DON BOSCO FIGLINE V.NO 52-38 (15-11, 21-20, 37-36)

Vincendo contro il Don Bosco Figline, il Drago e la Fornace interrompe la striscia negativa, concludendo il girone di andata in 4^ posizione con 12 punti all’attivo. Fattorini recupera all’ultimo tuffo Nosella e Dragoni, con quest’ultima che risulterà la miglior realizzatrice bianconera con 15 punti a referto, assieme a Bonaccioni, buona la sua prova in cabina di regia. L’inizio è spumeggiante per il Costone che si porta sull’8-2 al 5’, ma ben presto le avversarie danno segnali di ripresa e sfruttando abilmente la zona, costringono le padrone di casa a mordere il freno.All’intervallo un solo punto divide le squadre, poi alla ripresa del gioco le ospiti si fanno intraprendenti portandosi sul 23-28 del 25’. La situazione non appare delle migliori, in quanto le costoniane accusano un calo di tensione; a questo punto anche coach Fattorini opta per una difesa a zona e il trend si inverte. Adesso è Siena a fare la partita, operando il sorpasso nella battute conclusive della 3^ frazione. Ultimo quarto senza storia dove il Drago e la Fornace, pur soffrendo, riesce a contenere la voglia di reazione delle valdarnesi che trovano però solo 2 punti, contro i 15 messi a segno dalle bianconere, con le varie Nosella, Oliva e una ritrovata Nardi.: Oliva 4, Renzoni, Dragoni 15, Nardi 12, Bonaccini 15, Nosella 4, Sardelli 2, Giorgi, Pierucci, Tarso ne, Corbini ne, Sabia ne. All. Fattorini: Lorenzetti 7, Tanini, Graziani 11, Peri, Palazzini E, Palazzini A 15, Masini 6, Pugliesi 5, Chiosi ne, Tellan ne, Iovane ne. All. RutilensiARBITRI: Barbarulo e Baldini