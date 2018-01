Basket serie A2, la Mens Sana sconfitta di misura dalla capolista Casale

SOUNDREEF MENS SANA SIENA-NOVIPIU' CASALE MONTFERRATO 69-71 (

Sconfitta di misura per una bella Soundreef Mens Sana Siena che, nella 16ª giornata del campionato di basket di Serie A2 (prima giornata del girone di ritorno), viene superata al PalaEstra dalla capolista Casale Monferrato con il risultato di 69-71.Novipiù in campo con Tomassini, Bellan, Sanders, Martinoni e Marcius. La Soundreef risponde con Saccaggi, Sandri, Turner, Ebanks e Vildera. Poveri bagnate in avvio, dopo 3’ il tabellone segna 2-2 per i canestri di Martinoni e Vildera. Break di Casale Monferrato a suon di bombe, grazie a Bellan e Martinoni: coach Mecacci costretto al primo time out (2-8 al 4’). Sandri accorcia un solo tiro libero a segno, ma Bellan la mette ancora dai 6.75. La Mens Sana recupera punto su punto: prima in penetrazione con Ebanks, poi con i tiri liberi di Casella e Turner, e infine con un lay up di Vildera (10-11 al 9’). Sanders respinge i padroni di casa con una tripla, ma Saccaggi all’ultimo secondo chiude il primo quarto sul 12-14 per Casale.Severini allunga per gli ospiti, con 4 punti consecutivi (12-18 al 12’). Sandri segna da sotto su assist di Turner. Tomassini per la Novipiù piazza 5 punti per un nuovo break ospite (14-23 al 13’). Sandri schiaccia in contropiede, ma anche Sanders lo imita per Casale. Parziale 10-0 per i padroni di casa, grazie alle triple di Turner e Casella e un sottomano di Ebanks (24-25 al 17’); conclude la rimonta Vildera con due liberi a segno che regalano il primo vantaggio Soundreef. Si sblocca dalla lunetta la Novipiù grazie a Martinoni, ma Ebanks colpisce subito in penetrazione. Bellan riporta Casale sul +2. A metà tempo è perfetta parità (30-30), con l’ultimo canestro da sotto di Vildera.Sono ancora le difese protagoniste in avvio di terza frazione: al canestro di Marcius risponde Vildera. Break Soundreef, grazie a 4 punti di Turner e una schiacciata di Ebanks in contropiede (38-32 al 24’). Tomassini accorcia con una tripla. Vildera schiaccia il +5, ma Martinoni mette 4 punti consecutivi per Casale (40-39 al 26’). Fallo tecnico fischiato a Saccaggi, e la partita torna in parità con Tomassini. Vildera segna dopo un grande rimbalzo d’attacco, ma la Novipiù rimette la “freccia” con 4 punti di Denegri (42-44 al 28’). Controparziale: pareggia Turner con un tiro dalla media e poi i biancoverdi vanno sul +2 con due liberi di Vildera, che chiudono il terzo periodo sul 46-44.Quarta frazione che viaggia sul filo dell’equilibrio: prima segnano Sanders e Saccaggi, poi Denegri spara una tripla. È il momento di capitan Saccaggi, che da solo firma un break di 8-0 (56-49 al 33’). Contro parziale di 5-0 per gli ospiti: Tomassini s’inventa una tripla allo scadere da lontanissimo e Sanders segna da palla recuperata (56-54 al 34’). Ebanks sbaglia due liberi, ne approfitta Sanders per pareggiare di nuovo il match. Sandri segna dalla media, ma Sanders (bomba) e Marcius (da sotto) firmano il sorpasso Casale. Sono 4 punti di Ebanks a ridare il +1 ai padroni di casa. Al 38’ sul 62-61 Saccaggi commette il suo quinto fallo personale. La Novipiù capitalizza i liberi e torna +1 grazie a Marcius. Ultimo giro di orologio e Sanders spara la tripla del + 4 (62-66), quando restano 27 secondi sul cronometro. Casella è preciso ai liberi per il -2. Si gioca sul fallo sistematico: la mano di Sanders non trema (64-68 a 20 secondi). Sandri la spara da tre: Mens Sana sotto di uno a 11 secondi. Ancora fallo, ma Denegri non perdona (67-70). Casale spedisce Sandri ai liberi a 4 secondi: mette il primo, prova a sbagliare il secondo, ma il tiro entra di tabellone. Ancora fallo su Sanders, che segna un solo libero (+2). Il tiro della disperazione di Turner da metà campo coglie solo il tabellone: la capolista Novipiù passa sul campo della Soundreef col punteggio di 69-71.Dopo questa sconfitta il bilancio in campionato della Mens Sana rimane fermo a 12 punti, con 6 vittorie e 10 sconfitte.Prossimo turno domenica 21 gennaio alle ore 18:00 sul parquet del PalaMoncada contro Agrigento.: Saccaggi 12, Turner 11, Sandri 12, Ebanks 12, Vildera 16, Casella 6, Simonovic, Lestini, Bartoli, Pannini, Lurini. All: Mecacci: Tomassini 12, Sanders 20, Ielmini, Bellan 9, Cattapan, Severini 4, Martinoni 11, Valentini, Denegri 9, Marcius 6. All: RamondinoARBITRI: Pepponi, Boscolo, Perocco.TIRI LIBERI: Siena 15/20, Casale 12/15.TIRI DA DUE: Siena 18/39, Casale 13/35.TIRI DA TRE: Siena 6/23, Casale 11/31.RIMBALZI: Siena 37 (31/6), Casale 45 (33/12).USCITI 5 FALLI: Saccaggi, Bellan.