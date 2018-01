Costone, contro Arezzo l'ultimo turno del girone di andata

Torna in campo domani pomeriggio (domenica 7 gennaio) la Vismederi Costone Siena dopo la pausa natalizia, dovendo affrontare al PalaOrlandi (inizio gara ore 18) nell’ultimo turno del girone di andata la Sba Arezzo, squadra che con 16 punti all’attivo occupa attualmente la 3ª posizione in classifica, alle spalle delle due battistrada Carrara e San Vincenzo, entrambe a 18.Un impegno sicuramente difficile per i ragazzi di Pierfrancesco Binella che tra l’altro si presenteranno a questo appuntamento senza Vittorio Tognazzi, infortunatosi il 20 dicembre a Montevarchi. Per lui gli accertamenti diagnostici hanno rilevato un interessamento a un legamento della caviglia con edema osseo e quindi niente parquet. I sanitari della Società, Elena Stabile e Marco Guasparri, sperano di poterlo recuperare per sabato prossimo nell’anticipo da giocarsi ancora al PalaOrlandi contro Quarrata. Tornando alla partita di questo pomeriggio, inutile ricordare la potenzialità della compagine aretina che anche nell’ala Cutini e nella guardia Ramirez i punti di forza; la formazione affidata quest’anno a coach Delia, nella scorsa stagione effettuò una bellissima prima fase, per poi perdersi nei meandri dei play-off. Squadra ben attrezzata in ogni reparto e quindi da affrontare con le dovute precauzioni. Prima dell’interruzione Arezzo ha colto una sofferta vittoria di misura contro l’Audax Carrara (64-63), mentre la Vismederi per un solo punto ha dovuto arrendersi a Montevarchi. Arbitreranno l’incontro Marinaro e Di Salvo della sezione di Pisa.