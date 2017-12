Basket serie A2, la Mens Sana sconfitta a Legnano

FCL CONTRACT LEGNANO-SOUNDREEF MENS SANA SIENA 72-82 (

23-20, 43-47, 57-58)









Sconfitta per la Soundreef Mens Sana Siena che a Legnano, nella 13ª giornata del campionato di basket di Serie A2, viene superata con il risultato di 72-82.Tanti errori da una parte e dall’altra nei primi due minuti: a sbloccare il match è un tiro libero di Ebanks che poi in penetrazione realizza il primo canestro su azione della partita per lo 0-3 dopo oltre due minuti e mezzo di gioco. Con due triple consecutive di Ebanks e Turner la Mens Sana prova a scappare (5-11) ma Martini con un 2+1 dopo i canestri di Zanelli e Vildera riporta Legnano a -3 (10-13). Mosley, Martini e l’1/2 ai liberi di Pullazi pareggiano i conti (15-15); Maiocco e Tomasini portano per la prima volta avanti Legnano (19-15). Casella con cinque punti consecutivi porta la Mens Sana sul 21-20. Il quarto si chiude con la schiacciata di Martini per il 23-20. Si riparte e Tomasini tiene aperto il break (25-20). Sandri e Borsato rispondono a Maiocco (28-26) e lo stesso fa Ebanks che a metà quarto firma il -1 biancoverde (33-32). Turner con un canestro e fallo riporta avanti la Mens Sana (40-41) che allunga con Simonovic dalla lunetta (40-42). Con il bonus raggiunto da entrambe i viaggi in lunetta di Maiocco (43-46) e Saccaggi (43-47) chiudono i primi 20′ di gioco.Con la tripla di Maiocco e Mosley Legnano si rifà sotto (50-51) in apertura di terzo quarto. Turner sullo scadere dei 24” realizza il nuovo +3 Siena (52-56) che con Simonovic vola sul + 6 (52-58) al 27′. Raivio accorcia (57-58) sul finire di parziale e Mosley firma il +1 (59-58) quando iniziano gli ultimi 10′. Controsorpasso firmato Turner (59-60). Raivio con 7 punti in fila rende vani i tentativi di allungo mensanini con Ebanks che realizza l’ultimo vantaggio ospite (67-68). Sale in cattedra infatti Zanelli con cinque punti in fila per il 72-68 con 1’29” da giocare. Martini recupera palla e schiaccia il +6 ma risponde Ebanks quando si entra nell’ultimo minuto di gioco (74-70). A 42” dalla sirena Raivio dall’angolo realizza il nuovo +6 per Legnano. Sandri tiene in partita la Mens Sana (76-72); Zanelli dalla lunetta fa 2/2 (78-72) e sul tiro da tre sbagliato da Turner si spengono anche le ultime speranze della Mens Sana. Martini con due tiri liberi firma il massimo vantaggio di tutta la partita (80-72) che si chiude con il punteggio di 82-72 con il canestro finale di Maiocco.Dopo questa sconfitta il bilancio in campionato della Mens Sana rimane di 10 punti, con 5 vittorie e 8 sconfitte.Prossimo turno, venerdì 29 dicembre al PalaEstra alle 20.30, contro la Virtus Roma.: Tomasini 4, Mosley 8, Raivio 20, Tosi, Berra, Toscano 4, Gazineo, Martini 13, Maiocco 17, Roveda, Zanelli 13, Pullazi 3. All. Ferrari.: Saccaggi 3, Turner 16, Sandri 11, Ebanks20, Simonovic 7, Vildera 4, Borsato 6, Lestini, Casella 5, Cepic, Ceccarelli, Lurini. All. MecacciARBITRI: Tirozzi, Tallon, Callea.TIRI LIBERI: Legnano 10/14, Siena 13/17.TIRI DA DUE: Legnano 24/41, Siena 25/40.TIRI DA TRE: Legnano 8/26, Siena 3/16.RIMBALZI: Legnano 36 (24/12), Siena 35 (27/8).USCITI 5 FALLI: Saccaggi.