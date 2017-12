Basket Serie B femminile, il Costone ospita la Florence Firenze

Un Costone decimato da molti infortuni, praticamente mezza squadra in infermeria, affronta questa sera, sabato 23 dicembre al Palaorlandi, nell’anticipo della 9ª giornata del campionato di serie B femminile, la Florence Firenze reduce da un convincente successo casalingo contro il Don Bosco Figline V.no (66-36).La situazione in casa del Drago e la Fornace è davvero critica: praticamente buona parte del quintetto base è out (Dragoni, Nosella, Barbucci) e coach Fattorini deve dunque inventarsi un assetto valido per affrontare un’avversaria che invece dà chiari segnali di ripresa. Sarà questa l’ultima gara dell’anno, dopodiché è prevista l’interruzione per le festività di fine anno. Una pausa che consentirà alla compagine senese di serrare i ranghi in attesa di recuperare le infortunate. Peccato perché la 4ª posizione attualmente ad appannaggio della compagine senese, era stata conquistata grazie a una performance fisica e tecnica che aveva consentito alle bianconere di centrare obiettivi importanti, come il raggiungimento delle Final Four di Coppa Toscana, disputatesi la settimana scorsa al PalaOrlandi e vinte a mani basse dalla Pall. Firenze. La gara di stasera avrà inizio alle ore 21 e sarà diretta da Burroni e Toscano della sezione di Siena.