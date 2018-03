Siena Baseball domenica in amichevole a Livorno, tempo permettendo

Bianconeri a Livorno contro la squadra dell'ex tecnico bianconero Franco Grappolini, sperando che questa domenica, a partire dalle 11, si possa svolgere la prima amichevole pre campionato d ella Chianti Banca, costretta già a rinviare, domenica scorsa, la gara di esordio nello spring training a Sesto Fiorentino contro la Sestese.Quella della formazione di Giusti e Mignola in terra labronica è comunque un'amichevole di lusso, contro una squadra di serie B, che affronterà i senesi in un doppio incontro, con la prima partita fissata appunto nella seconda parte della mattinata e gara due nel primo pomeriggio.Sarà l'occasione per vedere all'opera il bullpen bianconero, con Miguel Sacchi, Fabiangel Garcia ed Alvin Paulino, mentre Dario Osti sarà assente, essendo convocato al raduno della Selezione regionale assieme al ricevitore Andrea Lucattelli."Negli allenamenti in palestra ho visto crescere molto i nostri lanciatori, con Garcia che si è dimostrato in ottima forma, assieme ad Osti e Sacchi, e Paulino che sta migliorando di volta in volta. Speriamo di poterli vedere in azione contro dei battitori, perché questo spring training 2018 è stato veramente un grosso problema", ha affermato il tecnico bianconero, facendo riferimento al fatto che la formazione bianconera è stata costretta dal meteo ad allenarsi prevalentemente in palestra.