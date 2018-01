Da oggi pomeriggio, martedì 23 gennaio, su Facebook, è possibile votare l’MVP (Most Valuable Player) della stagione 2017 del Siena Baseball.Per farlo basterà collegarsi alla pagina Facebook del Siena Baseball , ma anche a quelle degli altri social bianconeri, Instagram e Twitter.Potranno essere espressi due voti a disposizione, scegliendo tra i giocatori nella rosa della Chianti Banca per la stagione 2017.E’ questa la novità della società bianconera, in attesa dell’inizio della nuova stagione, con la preparazione ufficiale della squadra che scatterà a fine gennaio.