Pramac annuncia l’accordo con Mick e Jack Doohan per la stagione 2018

Mick Doohan: "Orgoglioso di far parte della famiglia Pramac"

Pramac annuncia di aver raggiunto un accordo con Mick e Jack Doohan per la stagione 2018. Il logo Pramac sarà posizionato sulla tuta e sull'auto di Jack Doohan durante il Campionato britannico F4 2018 e durante le gare di F4 in Germania e Italia. Il Campionato Britannico F4 certificato dalla FIA, è la più importante competizione riservata alle monoposto nel Regno Unito, l'unico campionato aperto a piloti di 15 anni e si propone di essere il primo importante gradino nella scalata alla piramide Formula 1 per i piloti delle monoposto FIA.La partnership tra Pramac e Doohan Motorsport coinvolge anche Mick Doohan. Il cinque volte campione del mondo di MotoGP 500 cc sarà testimonial delle campagne pubblicitarie di Pramac e Generac.Paolo Campinoti (CEO Pramac)“Con grande orgoglio e soddisfazione abbiamo raggiunto questo accordo con Mick e Jack Doohan. Il nostro logo sarà sulla macchina di Jack in uno dei campionati più interessanti del panorama automobilistico mondiale. Inoltre Mick sarà nostro testimonial sia in un mercato per noi così importante come quello australiano che a livello globale. Questa partnership conferma la profonda amicizia che lega Pramac alla famiglia Doohan. Faremo tutti il tifo per Jack”.Mick Doohan (Direttore Doohan Motorsport)“Reputo un grande privilegio quello di entrare a far parte della famiglia Pramac nel ruolo di ambasciatore. Essere parte di un brand così appassionante è motivo di orgoglio per la mia famiglia. Mio figlio Jack gareggerà nel campionato British F4 così come nelle gare di Germania e Italia anche grazie al supporto di Pramac”.