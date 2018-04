OlimpiaColle triathlon: super esordio di Giuseppe Anatriello al Challenge Roma

Prestazione maiuscola del capitano colligiano nella kermesse internazionale

Tre giorni di eventi, oltre mille atleti provenienti da tutto il mondo a sfidarsi su diverse distanze, questo è stato il Challenge Roma targato ForhansTeam di Gianluca e Daniele Calfapietra. Una Manifestazione sensazionale che ha coinvolto una vastissima platea di praticanti ed amanti del Triathlon.Giornata clou domenica 15 aprile (2018 – nda) sulla distanza Half Iron/70.3 (1.900 metri nuoto, 90 km ciclismo, 21 km podismo). Numeri importanti 465 uomini e 94 donne accreditati alla partenza. Tra questi anche l’atleta dell’OlimpiaColle Fun S. - Giuseppe Anatriello, all’esordio stagionale nella triplice. Per lui, alla fine della gara, grande soddisfazione per aver conquistato un prestigiosissimo 54° posto assoluto e 6° di categoria M1 con il tempo di 4h05’38”.Una prestazione maiuscola al cospetto di campioni e professionisti nazionali ed internazionali, interpreti di primo piano di questo sport.Immediato il plauso delle varie componenti societarie e degli sponsor ricambiato dall’atleta estremamente soddisfatto per la propria prova.