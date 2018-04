Vittorie e piazzamenti per L’Asd Shinan K.K. e l’Asd Krate Valdarbia ai regionali Ado Uisp

Grandissima affermazione degli atleti dell’Asd Shinan Karate Kai e dell’Asd Karate Valdarbia alle selezioni regionali Campionati nazionali ADO UISP svoltesi a Firenze domenica 8 maggio e che hanno visto da parte dell’Asd Shinan Karate Kai la conquista del 1° posto nella classifica delle società toscane Ado Uisp e, da parte di entrambe le società numerose vittorie e piazzamenti con ben 35 medaglie: 17 ori, 11 argenti e 7 bronzi, che porteranno tutti i partecipanti di entrambe le società alle finali nazionali di Caorle del 12 e 13 maggio. Le qualificazioni regionali prevedevano le specialità del kata e del kumite individuale ed a squadre.Nei dettagli, primi classificati : Gorelli Daniele (Shinan) kata amatori nere, Belli Filippo (Shinan) kumite seniores nere, Cervini Pietro (Shinan) cadetti marrone Kata, Crapanzano Giuseppe (Shinan) seniores nera kumite, Minucci Niccolò (Shinan) seniores nera kumite, Berni Mattia (Shinan), Mosconi Silvia (Shinan) kata master blu, Prugnoli Mattia (Shinan) kata cadetti blu, Binarelli Nicol Andrea (Shinan) kata cadetti arancio,Ceccherini Gianni ( Shinan) kata amatori verdi, Nannetti Iutre (Shinan) kata speranze blu, Chinnici Daniela (Karate Valdarbia) kata esordienti blu. Squadra Shinan amatori cinture nere formata da Daniele Gorelli, David Gallorini, Massai Antonio, Squadra Shinan amatori cinture verdi-blu Mosconi Silvia, Armini Riccardo, Ceccherini Gian Piero, Squadra Shinan Kata seniores cinture nere Belli Filippo, Crapanzano Giuseppe, Migliaccio Daniele, Squadra Shinan Kumite seniores nere maschile Migliaccio Daniele, Belli Filippo, Crapanzano Giuseppe, Minucci Niccolò, Squadra Shinan giovanile cinture marroni Contigiani Valerio, Ricci Francesco, Cervini Pietro.Secondi classificati: Massai Antonio (Shinan) kata amatori A nera , Mari Cristina (Shinan) kata cadetti blu, Crapanzano Giuseppe (Shinan) kumite nere seniores, Minucci Niccolò (Shinan) kata seniores nere, Ricci Francesco (Shinan) kata cadetti marrone, Rafaila Mihai (Shinan) kata cadetti blu, Armini Riccardo (Shinan) amatori verdi, Ugolini Francesco (Shinan) kata speranze marrone, Binarelli Juan Jose (Shinan) kata esordienti arancio, Ceccherini Anna (Shinan) kata esordienti arancio, Fiorito Isabella (Karate Valdarbia) kata cadetti verde.Terzi classificati: Gallorini David (Shinan) kata amatori nera, Migliaccio Daniele (Shinan) kumite seniores nere, Contigiani Valerio (Shinan) kata cadetti marrone, Fabbiani Alessio (Karate Valdarbia) kata esordienti verde, Schicchi Giada (Karate Valdarbia) kata esordienti blu, Moricciani Elia (Karate Valdarbia) Kata cadetti verde, Squadra Giovanile Shinan femminile verde-blu: Mari Cristina, De Luca Valentina, Maresca Gaia. Si qualificano per le finali nazionali anche Patumi Alberto, Corridori Michele, Maresca Gaia (Shinan) e Gorelli Martino (Karate Valdarbia) ed anche Daniele Migliaccio e Belli Filippo per il Kata nere già qualificati dai risultati 2017 che li vedeva al 1° e 3° posto. La mattina nella stessa sede si è tenuta una gara per i bambini a cui hanno preso parte alcuni atleti dell’Asd Karate Valdarbia tra essi si sono classificati: Matteo Tommasi primo classificato bambini gialla -arancio e Sara Tommasi seconda classificata gialla-arancio.