Mens Sana Karate, il biancoverde Cesare Banfi terzo agli Open d’Italia

Grandissima prestazione per l’atleta della Mens Sana Karate. De Luca: “Risultato straordinario”

Grande risultato per il Karate Mens Sana: l’atleta biancoverde Cesare Banfi conquista infatti il podio negli Open d’Italia che si si sono svolti sabato scorso, 7 aprile, a Riccione. Nel diciannovesimo Adidas Open d’Italia di Karate, torneo fra i più importanti nella Penisola, che racchiude ben 1600 atleti su due giorni di gara e soprattutto raccoglie il top degli atleti mondiali, Banfi è terzo nella categoria cadetti 70 kg: dopo aver perso solo per un soffio la semifinale, ha vinto alla grande la finale per il terzo posto. Presente a Riccione anche l’altro atleta biancoverde Jacopo Avellis nella categoria juniores 55 kg.“Una straordinaria giornata e una grandissima gara per Cesare Banfi – commenta il maestro Antonio De Luca, che come sempre ha accompagnato gli atleti biancoverdi – in un torneo così importante come gli Open d’Italia. È mancato l’acuto, cioè la conquista del primo posto, ma manca poco, anche se quel poco è difficilissimo da raggiungere. Cesare ha combattuto benissimo e solo per pochissimo non ha raggiunto la finale per il primo posto. E’ stata una buona esperienza anche per Jacopo Avellis, onestamente la gara era al di sopra delle sue possibilità, nella sua poule c’era anche un campione del mondo. Stiamo facendo un ottimo lavoro, visto il livello di queste gare e la nostra ‘piccola-grande’ realtà. Ci attendono altre sfide, che saranno durissime, ma ci faremo trovare pronti, con i colori della Mens Sana e della Balzana nel cuore”.