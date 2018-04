Mesesport di aprile in edicola

Giovedi 12 torna in edicola, in un momento delicatissimo per lo sport senese, il numero di aprile di Mesesport. Un mese in cui verranno sciolti tutti i dubbi legati alla stragrande maggioranza delle squadre di casa. A partire dal Siena, che negli ultimi quattro turni si giocherà verosimilmente la promozione diretta in serie B, obiettivo inaspettato ma oramai alla sua portata. Di questo e altro si parla nei pezzi: “…purchè tutta la città si stringa intorno alla Robur”; “A un passo dal cielo”; “Un finale romantico per una Robur ambiziosa” ed altri accenni in varie rubriche, come ad esempio “Marotta ed Ebanks, com’è difficile il ruolo del Top player” e “L’uovo di Pasqua dello sport senese”.Non meno importante la situazione della Mens Sana, sospesa fra play off e play out, ma impegnata a risolvere anche i problemi legati all’addio di Bertoletti e alla revoca dei due Scudetti. Il tutto negli articoli: “Aspettando il futuro senza il rischio di annoiarsi”; “Ingiustizia è fatta!”; “A pensar male si fa peccato, ma ci s’azzecca”.In questo numero spazio poi all’Emma Villas e alla Virtus, impegnate ad inseguire una rivincita sulla stagione scorsa, al Costone e al basket giovanile. Ma si parlà anche di calcio femminile, scherma, Speed Down, arti marziali e di Vivicittà ormai alla vigilia della 35ª edizione.Per concludere, un originale speciale sulle testimonianze dal web dei protagonisti dell’ultima Strade Bianche dopo il successo… planetario raccolto quest’anno.