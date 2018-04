Ágnes Bukta è il nuovo prestigioso innesto nella squadra di serie A2 femminile del Circolo Tennis Siena

Per il campionato nazionale affiliati 2018, che inizierà nel mese di ottobre, il Club di Vico Alto si avvarrà delle prestazioni della giocatrice ungherese n° 340 WTA Ágnes Bukta.La 24enne magiara di Szolnok, che ha un WTA best ranking 294 in singolare e 209 in doppio, si presenta forte di 8 titoli Futures in carriera da singolarista e 19 tornei vinti in doppio.Agnes arricchirà una compagine che può già contare sulle prestazioni di un'altra forte straniera ex 72 WTA, la spagnola nativa di Granollers Laura Pous Tió.L'ossatura italiana della formazione è al momento composta dalla versiliese (ormai colonna del Club) Federica Grazioso attualmente classificata 2.4, della 20enne senese del vivaio in costante crescita Chiara De Vito, anche lei 2.4 e forte del titolo Toscano nonchè della qualificazione agli Internazionali di Italia, e della maestra del circolo Martina Caciotti, già top 600 WTA.In attesa di ulteriori piacevoli novità da parte del team guidato da Massimo Ardinghi, l'appuntamento con le ragazze senesi è quindi al 7 ottobre, data di inizio della nuova stagione di serie A2, nella quale il Circolo Tennis Siena cercherà di replicare la splendida cavalcata dello scorso anno, dove sfiorò l'accesso ai playoff per il passaggio alla A1.