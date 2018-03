''Sport Siena Weekend'': nuovo sabato di sport in Piazza del Campo

Sabato 24 marzo lo spettacolo dell’atletica leggera e del baseball protagonisti nel cuore della città

Sabato lo sport torna in Piazza del Campo a Siena per gli ultimi appuntamenti della ‘Sport Siena Weekend’. La rassegna, organizzata dal Comune di Siena – assessorato allo sport, chiuderà la quinta edizione con un ricco programma di eventi, gare e iniziative dedicate all’atletica leggera e al baseball.Tutti gli appuntamenti con l’atletica leggera e baseball. Il programma della giornata di sabato 24 marzo si aprirà alle ore 10 con “Velocissimi”, l’appuntamento con l’atletica leggera. Per l’occasione in Piazza del Campo sarà allestita una pista formata da un breve rettilineo gommoso di 50 metri su cui si sfideranno gli alunni delle scuole elementari e medie della città per decretare il "ragazzo più veloce di Siena". Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, sempre nella suggestiva cornire di Piazza del Campo andranno in scena le gare di salto in alto con “High Jump Contest” con protagonisti alcuni dei migliori nomi del panorama nazionale, che sfideranno la forza di gravità per offrire eleganti gesti in sospensione sopra l’asticella. La festa dello sport senese si chiuderà all’insegna del baseball in compagnia dei tecnici e dei giocatori della serie C del Siena Baseball che, dalle ore 15 e fino alle ore 19, saranno in Piazza per le dimostrazioni gratuite. L'evento di Street Baseball “Batti e corri…in Campo” permetterà a tutti di cimentarsi nelle prove di battuta con la mazza.Informazioni utili. Sport Siena Week End è un’iniziativa organizzata dal Comune di Siena. Per conoscere il programma completo è possibile visitare il sito del Comune di Siena all’indirizzo www.comune.siena.it e sui social seguire la pagina Facebook Sport Siena Weekend e su Instagram #SportSienaWeekend. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0577292221 e 0577280551 (orario ufficio).