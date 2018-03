Futsal Siena campione toscano di calcio a 5 Juniores

Real Livorno piegato in finale. Secondo titolo, un anno dopo quello Allievi

Il Futsal Siena si conferma ai vertici del calcio a 5 giovanile toscano. A meno di un anno dal trionfo nel campionato regionale Allievi, il club bianconero concede il bis, facendo suo anche il titolo Juniores, succedendo al Pistoia nell'albo d'oro. Un’annata perfetta quella dei ragazzi condotti dal duo Chianese – Temperini, capaci di imporsi nella regular season prima, e nelle finali playoff poi, con tre vittorie nette che hanno confermato il grande valore della rosa bianconera.In campionato sono arrivate 15 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, con 107 rete fatti e 62 subite. Un cammino devastante che non ha dato scampo alle inseguitrici. Classificati come primi nel girone B, i giovani senesi hanno sconfitto Lucca (quarta nel girone A) nel primo turno play-off per 6-1, garantendosi l’accesso alla final four. Nella semifinale netta vittoria contro Fucecchio per 4-1; il sigillo è arrivato sabato pomeriggio, durante la finale disputata nel tempio del calcio a 5 toscana, il PalaPrato. Bellissima partita contro Livorno, molto combattuta e con grandi giocate da entrambi le parti. Al triplice fischio il tabellone segna ancora un 4-1 per Siena, grazie alla doppietta di Lucchesi e ai gol di Putzu e Senesi. Vittoria che permette, fra l’altro, l’accesso alle finali nazionali di categoria, dove la compagine senese difenderà i colori della Toscana.Trionfo meritato di una società che sta lavorando benissimo con i più giovani, con molti dei ragazzi che si sono laureati campioni regionali che giocano costantemente in prima squadra. Al titolo Juniores va aggiunto il terzo posto nel campionato Under 19, con conseguente qualificazione ai playoff. E a quattro giornate dalla fine, la squadra allievi si trova al terzo posto ad un punto da Five To Five e Atletico San Gimignano.Un titolo maturato grazie al grande impegno dei ragazzi e al progetto sperimentale di integrazione di calcio e futsal proposto dalla società, che lavora a braccetto con Robur Siena e Siena Nord. Un gruppo formato da 35 ragazzi che si allenano e giocano sia nel campionato di calcio sia di calcio a 5, così come tutto il proprio settore giovanile.Queste le parole del responsabile del settore giovanile Luca Montagnani: “Siamo felicissimi per questo bel risultato, che ripaga i ragazzi per tutti i sacrifici e l’impegno profuso durante la stagione. Da parte nostra, è solo un piccolo tassello all’interno di un progetto che sta prendendo forma e sta dimostrando piano piano la propria validità, e che ci infonde ulteriori stimoli per andare avanti con la nostra idea. Voglio fare i miei complimenti ai mister Chianese e Temperini per l’ottimo lavoro svolto, estendendoli ai mister Senesi e Pascale che seguono i ragazzi nell’attività calcistica. Ma un plauso va alla società tutta, compreso Siena Nord e Robur Siena, per il grande lavoro che sta facendo in questa impegnativa stagione di collaborazione.”