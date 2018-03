Scherma, campionati italiani under23: a Colle di Val d'Elsa Camilla Schina, Valerio Cuomo e Dario Cavaliere vincono il tricolore

Si sono concluse a Colle di Val d'Elsa le due giornate dedicate ai Campionati Italiani under23. La seconda giornata di gara ha visto protagoniste le gare di sciabola femminile, spada maschile e sciabola maschile, che hanno assegnato i titoli tricolore a Camilla Schina, Valerio Cuomo e Dario Cavaliere.Tra le sciabolatrici trionfa la portacolori della Lazio Scherma Ariccia che in finale supera per 15-14 Giulia Arpino del Club Scherma Roma. In semifinale l'atleta romana aveva sconfitto 15-11 Chiara Crovari del Frascati Scherma, mentre Camilla Schina aveva avuto ragione per 15-5 di Chiara Pagano Fusco del Club Scherma Napoli.Valerio Cuomo vince il titolo tricolore under23 di spada maschile. L'atleta delle Fiamme Oro primeggia su un podio interamente piemontese. Il partenopeo, dopo aver sconfitto Giulio Gaetani dell'Accademia Marchesa Torino per 15-9 in semifinale, ha avuto ragione per 14-8 nell'assalto di finale dell'altro portacolori dell'accademia torinese, Amedeo Zancanella. Sul terzo gradino del podio sale, oltre a Giulio Gaetani, anche Federico Marenco del Club Scherma Delfino di Ivrea, fermatosi in semifinale contro Zancanella col punteggio di 8-7.Infine, nella gara di sciabola maschile, a vincere è stato Dario Cavaliere. Lo sciabolatore napoletano in forza al Centro Sportivo dell'Esercito ha avuto la meglio in finale per 15-10 sul carabiniere Federico Riccardi.Nel tabellone delle semifinale, Cavaliere aveva vinto per 15-13 il match contro Raffaele Minischetti del Club Scherma San Severo, mentre Riccardi aveva sconfitto il giapponese Kento Hoshino tesserato per il Club Scherma Roma.- Colle Val d'Elsa, 18 marzo 2018FinaleSchina (Lazio Ariccia) b. Arpino (Cs Roma) 15-14SemifinaliArpino (Cs Roma) b. Crovari (Frascati Scherma) 15-11Schina (Lazio Ariccia) b. Pagano Fusco (Cs Napoli) 15-5QuartiArpino (Cs Roma) b. Pastorelli (Cs Torino) 15-9Crovari (Frascati Scherma) b. Prearo (Fiamme Oro) 15-11Pagano Fusco (Cs Napoli) b. Cecere (Cs Mazarese) 15-6Schina (Lazio Ariccia) b. Picchi (Fides Livorno) 15-3Classifica (29): 1. Camilla Schina (Lazio Scherma Ariccia), 2. Giulia Arpino (Club Scherma Roma), 3. Chiara Crovari (Frascati Scherma), 3. Chiara Pagano Fusco (Club Scherma Napoli), 5. Greta Cecere (Circolo Schermistico Mazarese), 6. Flaminia Prearo (Fiamme Oro), 7. Emilia Pastorelli (Club Scherma Torino), 8. Matilde Picchi (Fides Livorno).- Colle Val d'Elsa, 18 marzo 2018FinaleCuomo (Fiamme Oro) b. Zancanella (Marchesa Torino) 14-8SemifinaliCuomo (Fiamme Oro) b. Gaetani (Marchesa Torino) 15-9Zancanella (Marchesa Torino) b. Marenco (Delfino Ivrea) 8-7QuartiCuomo (Fiamme Oro) b. Martini (Cs Pisa A.DiCiolo) 15-7Gaetani (Marchesa Torino) b. Canzoneri (Isef Torino) 10-8Marenco (Delfino Ivrea) b. Allegrucci (Grifo Perugia) 15-12Zancanella (Marchesa Torino) b. Balzano (Carabinieri) 15-5Classifica (186): 1. Valerio Cuomo (Fiamme Oro), 2. Amedeo Zancanella (Accademia Scherma Marchesa Torino), 3. Giulio Gaetani (Accademia Scherma Marchesa Torino), 3. Federico Marenco (Cs G.Delfino Ivrea), 5. Cosimo Martini (Club Scherma Pisa Antonio di Ciolo), 6. Marco Balzano (Carabinieri), 7. Davide Canzoneri (Isef Eugenio Meda Torino), 8. Filippo Allegrucci (Scherma Grifo Perugia).- Colle Val d'Elsa, 18 marzo 2018FinaleCavaliere (Esercito) b. Riccardi (Carabinieri) 15-10SemifinaliCavaliere (Esercito) b. Minischetti (Cs San Severo) 15-13Riccardi (Carabinieri) b. Hoshino (Cs Roma) 15-9QuartiCavaliere (Esercito) b. Bonsanto (Fiamme Oro) 15-11Minischetti (Cs San Severo) b. Rinaldi (Puliti Lucca) 15-10Riccardi (Carabinieri) b. Caranti (Fides Livorno) 15-12Hoshino (Cs Roma) b. Ramunno (Frascati Scherma) 15-14Classifica (61): 1. Dario Cavaliere (Esercito), 2. Federico Riccardi (Carabinieri), 3. Raffaele Minischetti (Cs San Severo), 3. Kento Hoshino (Club Scherma Roma), 5. Francesco Bonsanto (Fiamme Oro), 6. Jacopo Rinaldi (Scherma Oreste Puliti Lucca), 7. Gherardo Caranti (Fides Livorno), 8. Edoardo Ramunno (Frascati Scherma).