Sport Siena Weekend: anche a marzo ricco fine settimana di eventi

Sabato 10 e domenica 11 lezioni gratuite dedicate alle dimostrazioni di nordic walking in Fortezza

Domenica 11 marzo Pattina con i Campioni, in compagnia degli istruttori della Polisportiva Mens Sana e degli atleti Campioni d’Italia 2018

Marzo ancora mese di sport a Siena. Torna, per il terzo fine settimana consecutivo, l’appuntamento con la ‘Sport Siena Weekend’, la rassegna organizzata dal Comune di Siena che celebra lo sport e i suoi valori con un ricco programma di eventi diffuso in tutta la città. A partire da domani, giovedì 8 marzo e fino a domenica 11 marzo, la kermesse offrirà tante nuove occasioni per avvicinarsi a una sana attività fisica e scoprire anche i risvolti psicologici e umani dello sport.La psicologia dello sport. Il programma del terzo fine settimana si aprirà domani, giovedì 8 marzo con il convegno ‘Performance: aspetti della prestazione umana e sportiva”, coordinato dal professor Paolo Bernini e in programma dalle ore 17 in Sala delle Lupe. Venerdì 9 marzo lo sport sale in cattedra in occasione della “Palestra dei talenti, laboratori di sport e lifeskilles”: laboratori esperienziali di collaborazione, inclusione/esclusione e aggregazione nello sport, in programma dalle ore 8.15 alle ore 13.30 presso la struttura del Campo scuola “Renzo Corsi” di Viale Avignone a Siena. L’incontro è rivolto alle classi medie inferiori del Comune di Siena. Per informazioni è possibile contattare Elena Lorenzini al numero telefonico 329 0117588 e via email Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Nuoto, solidarietà e nordic walking. Doppio appuntamento, sabato 10 e domenica 11 marzo, con le lezioni gratuite dedicate alle dimostrazioni di nordic walking in Fortezza. La camminata con i bastoncini tornerà anche domenica 11 marzo con la tappa nordic walking challenge 2018 di dieci chilometri alla scoperta di Siena e alla scoperta dei Musei di Contrada. Per l’occasione sarà possibile partecipare alla passeggiata non competitiva e ammirare a ritmo slow il centro storico di Siena. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito www.nordic-walking-siva.it, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , chiamare il numero di telefono 3357019231. Il pomeriggio di sabato 10 marzo ‘scende in vasca’ la solidarietà con l’evento per tutti ospitato dalle ore 17.15 presso la piscina comunale dell’Acquacalda. Per l’occasione l’associazione Siena Nuoto, in collaborazione con Uisp, Coni, Coni Paralimpico e le associazioni “Il laboratorio”, “Le Bollicine”, “Associazione Senese Down”, proporrà “Nuotiamo Insieme”. Per informazioni possibile contattare Simone al numero 3351016623 o scrivere una mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Il programma di domenica 11 marzo: bici, pattini e premiazione gara sci Contrade. La giornata di festa si aprirà sui pedali per gli appassionati di mountain bike. Appuntamento alle ore 8.15 in Fortezza Medicea con “Giresplorando”, per lo start del percorso di trenta chilometri alla scoperta della Battaglia di Montaperti. L’arrivo è previsto per le ore 12.30 con aperitivo offerto dal Gruppo Spritz Bike. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Massimiliano Gonzi al numero di telefono 333 8949510 o su whatsapp. Domenica sui pattini al PalaChigi, di Viale Sclavo. Dalle ore 14.30 andrà in scena l’evento “Pattina con i Campioni, in compagnia degli istruttori della Polisportiva Mens Sana e degli atleti Campioni d’Italia 2018. Parteciperanno al pomeriggio, che sarà inaugurato con il Campionato provinciale federale dei piccoli roller (dagli 8 agli 11 anni), anche gli atleti campioni mondiali e europei della Mens Sana. Per informazioni è possibile contattare Martina Pollastrini al numero 3474997171, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure consultare il sito www.pattinaggiocorsasiena.it. Il pomeriggio proseguirà, alle ore 17 presso la Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, con la cerimonia di premiazione della gara “Per Slalom e per amore”, la gara di slalom fra Società di Contrada.Informazioni utili. Sport Siena Week End è un’iniziativa organizzata dal Comune di Siena. Per conoscere il programma completo è possibile visitare il sito del Comune di Siena all’indirizzo www.comune.siena.it e sui social seguire la pagina Facebook Sport Siena Weekend e su Instagram #SportSienaWeekend. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0577292221 e 0577280551 (orario ufficio).