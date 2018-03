Lo spettacolo di Rcs Strade Bianche va in scena a Siena - FOTOGALLERY

Primo classificato Tiesj Benoot

Tra le donne vince Anna Var Der Breggen

































Piazza del Campo ha accolto i professionisti donne e uomini che oggi si sono misurati nel percorso di Rcs Strade Bianche. La “classica del nord più a sud d’Europa” ha aperto, con lo spettacolare arrivo nella conchiglia senese, la seconda settimana di eventi della "Siena Sport Weekend”, la rassegna che celebra lo sport organizzata dal Comune di Siena. Le due competizioni donne e uomini, a cui hanno dato la partenza questa mattina dalla Fortezza Medicea il sindaco di Siena e l’assessore allo sport, hanno regalato emozioni e tanto spettacolo ai senesi e ai turisti che hanno seguito i grandi campioni sul tracciato fino all'arrivo in Piazza del Campo.I risultati di Sb Donne e Uomini. A salire sul podio per gli uomini sono stati: Tiesj Benoot, Romain Bardet e Wout Van Aert. Tra le donne la prima a completare il percorso è stata Anna Var Der Breggen, seguita da Katarzyna Niewiadoma e Elisa Longo Borghini.Domani i 5mila della Gran Fondo Strade Bianche. Il lungo weekend dedicato al ciclismo si concluderà domani domenica 4 marzo con la Gran Fondo Strade Bianche, gran fondo ciclistica riservata ai non professionisti. Ai nastri di partenza ci saranno i cinquemila “amatori” impegnati nel percorso in partenza alle ore 8.30 dalla Fortezza Medicea di Siena e arrivo, con ingresso da Fontebranda, in Piazza del Campo.Sport Siena Weekend. Un mese per vivere lo sport in tutte le sue sfaccettature: cultura, emozioni, divertimento, attività fisica e ricreativa. Fino a domenica 18 marzo torna la nuova edizione della ‘Sport Siena Weekend’, con un ricco calendario di incontri, eventi e gare per raccontare l’universo sportivo senese. La kermesse, giunta ormai alla sua quinta edizione, mette in scena eventi di rilievo nazionale e internazionale.Informazioni utili. Sport Siena Weekend è un’iniziativa organizzata dal Comune di Siena. Per conoscere il programma completo è possibile visitare il sito del Comune di Siena all’indirizzo www.comune.siena.it e sui social seguire la pagina Facebook Sport Siena Weekend e su Instagram #SportSienaWeekend. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0577292221 e 0577280551 (orario ufficio).