Siena festeggia le ''due ruote'' con Strade Bianche e Gran Fondo Strade Bianche

Sabato partenza dalla Fortezza Medicea di Rcs Strade Bianche e arrivo in Piazza del Campo

Domenica 4 marzo ai nastri di partenza i 5 mila amatori di Rcs Gran fondo Strade Bianche

Il grande ciclismo sarà il protagonista del secondo weekend di “Sport Siena Weekend”, la manifestazione organizzata dal Comune di Siena – assessorato allo sport - che unisce cultura, valori e passione per quattro settimane di gare, eventi, incontri e convegni dedicati alle discipline sportive. Domani, sabato 3 marzo, Siena sarà al centro del panorama ciclistico mondiale con la dodicesima edizione di Rcs Strade Bianche, la classica di ciclismo inserita nel World Tour Uci che porterà a Siena i più grandi professionisti delle due ruote. Il giorno successivo, domenica 4 marzo, le strade bianche del territorio senese saranno lo scenario della Rcs Gran fondo Strade Bianche, con cinquemila “amatori” ai nastri di partenza. Anche per l’edizione 2018, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in collaborazione con il Comune di Siena, ospiterà a Palazzo Sansedoni il quartier generale di Rcs Strade Bianche."Quello che accade a Siena questo fine settimana è qualcosa di unico - fa sapere il Sindaco Bruno Valentini -- che vede il Comune di Siena in prima fila sul piano organizzativo, economico e logistico nella creazione e gestione di un evento sportivo così grande di livello internazionale. Una grande occasione per la nostra città, ma anche per gli sportivi che arrivano qui da ogni angolo del pianeta. Un passo in più per la candidatura a Città Europea della Sport 2020, una conferma di ciò che sappiamo fare. Ringrazio tutti i senesi per la partecipazione e la collaborazione, senza le quali la Strade Bianche non potrebbe esistere".“È un grande onore – ha detto l’assessore allo sport del Comune di Siena – ospitare a Siena una gara unica come Strade Bianche che, ogni anno, richiama i grandi nomi del ciclismo mondiale. Un evento che è uno spettacolo di sport e di valorizzazione del territorio. La gara, inserita nel circuito word tour, viene trasmessa in tantissimi Paesi e porta la nostra città nelle case di tutta Europa. Risultati importanti anche per la Gran Fondo di domenica che quest’anno porterà ben 5mila amatori sul percorso dei grandi campioni”.Sport Siena Weekend. Quattro settimane per vivere lo sport in tutte le sue sfaccettature: cultura, emozioni, divertimento, attività fisica e ricreativa. Fino a domenica 18 marzo torna la nuova edizione della ‘Sport Siena Weekend’, con un ricco calendario di incontri, eventi e gare per raccontare l’universo sportivo senese. La kermesse, giunta ormai alla sua quinta edizione, mette in scena eventi di rilievo nazionale e internazionale.Informazioni utili. Sport Siena Weekend è un’iniziativa organizzata dal Comune di Siena. Per conoscere il programma completo è possibile visitare il sito del Comune di Siena all’indirizzo www.comune.siena.it e sui social seguire la pagina Facebook Sport Siena Weekend e su Instagram #SportSienaWeekend. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0577292221 e 0577280551 (orario ufficio).