Ciclismo, modifiche temporanee alla viabilità per le ''Strade Bianche''

Disposte alcune modifiche alla circolazione di Siena per l'effettuazione, sabato prossimo, 3 marzo, della gara ciclistica per professionisti “Strade Bianche” maschile e femminile, e il giorno successivo della “Gran Fondo Strade Bianche”.Da oggi fino alle ore 18 di domenica 4 marzo divieto di sosta permanente con rimozione forzata in piazza del Mercato, nell'area compresa tra il retro di Palazzo Pubblico e il civico n. 31; stesso divieto dalle 14 di oggi alle 18 di domenica 4 in via del Mercato, sui lati della carreggiata nel tratto compreso tra via Duprè e la stessa piazza; così come dalle 7 alle 24 di sabato 3 in tutta l'area residua a eccezione dei tratti a quota inferiore davanti ai civici da 35 a 52, e della terrazza su via di Porta Giustizia.Dalle ore 6 di sabato 3 alle 20 di domenica 4, divieto di transito e sosta con rimozione coatta in tutta piazza del Campo (interessata, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Duprè e Salicotto, anche da un divieto di transito dalle 14 di venerdì 2 alle 6 di sabato 3). Nel Casato di sotto divieto di transito e di sosta con rimozione dalle 10 fino al termine delle manifestazioni di sabato e domenica. Divieto di transito in Esterna Fontebranda, Fontebranda (nel tratto compreso tra le intersezioni con esterna Fontebranda e S. Caterina), S. Caterina, Terme, Banchi di sotto, Rinaldini; inoltre divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 t. in via del Casato di sopra e divieto di sosta con rimozione forzata in via della Fonte.Dalle 6 del 3 alle ore 18 del 4 il divieto di sosta con rimozione interesserà: via Esterna Fontebranda, Fontebranda (tra Esterna Fontebranda e S. Caterina), S. Caterina, Terme, Banchi di sotto, Rinaldini.Negli stessi giorni dalle ore 11 alle 17 in via G. Duprè, tra via della Fonte e via del Mercato, sarà istituito un divieto di transito per tutti i veicoli (esclusi quelli al seguito della corsa, autorizzati al transito da via della Fonte a via del Mercato), e un divieto di sosta con rimozione a partire dalle 8; divieto di transito agli autocarri di massa superiore a 22 quintali in via della Sapienza e senso unico di marcia verso via dei Termini in via del Cavalletto.Dalle ore 8 di venerdì 2 alle 20 di sabato 3 in viale XXV aprile (in tutta l'area del parcheggio a pagamento), in viale C. Maccari, in tutta l'area interna della Fortezza, e in viale della Vecchia divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, mentre in viale L. Cadorna divieto di sosta con rimozione coatta.Dalle ore 20 del 3 alle 14 del 4 divieto di transito e di sosta con rimozione in viale Maccari e nell'area interna la Fortezza; mentre in viale L. Cadorna divieto di sosta con rimozione.Inoltre, sempre negli stessi giorni, dalle ore 10 fino al termine delle manifestazioni è sospeso il parcheggio taxi in piazza Indipendenza e la linea di autobus che transita in via Esterna Fontebranda.