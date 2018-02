Il Siena Hockey supera meritatamente Viareggio

SIENA HOCKEY-CGC VIAREGGIO 7-5

Si impone con pieno merito il Siena Hockey nel terzo turno del girone di ritorno battendo il CGC Viareggio con un 7-5 che non rispecchia pienamente i valori visti in pista.Oggettivamente i senesi sono apparsi ben al di sopra degli avversari, ma soprattutto nella ripresa, con la vittoria virtualmente acquisita, hanno lasciato un po’ troppo le redini del gioco agli ospiti che ne hanno approfittato per mantenersi più a contatto di quanto sarebbe stato lecito presumere. La cronaca.I senesi arrivano alla partita con qualche problema dell’ultimo momento: Tiezzi è costretto a dare forfait causa influenza e anche Lorenzini rischia di non prendere il via per lo stesso motivo, costringendo comunque Biancucci ad utilizzarlo con il contagocce. E’ il Siena che comunque prende sin da subito in mano le redini dell’incontro e concretizza la propria superiorità al 7’ con Lorenzini che va a bersaglio bene imbeccato da Achilli. Il vantaggio dura poco perché un minuto più tardi è capitan Achilli che, per anticipare un avversario, devia sfortunatamente nella propria porta la palla. Ma la colonna della squadra senese si fa subito perdonare offrendo una manciata di secondi dopo un nuovo assist davanti porta a Lorenzini che non si fa pregare a infilare Maggio. A metà tempo il Siena allunga di nuovo con Brunelli che chiude a bersaglio una bella azione in velocità della squadra senese ed è poi Tisato al 17’ a timbrare il cartellino con una splendida deviazione a rete. A questo punto il Siena cerca di mettere in ghiaccio la partita, badando principalmente a controllare il gioco avversario centellinando le energie e cercando l’azione manovrata in attacco senza peraltro mai forzare la mano: missione compiuta e si va al riposo sul 4-1.