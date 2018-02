E' in edicola Mesesport di febbraio

La Robur, in forza della sua invidiabile posizione di classifica, riconquista la copertina di Mesesport da oggi di nuovo in edicola con il numero di febbraio. Un numero che risente del controverso rendimento delle nostre squadre, a cominciare da quelle di vertice. Con qualche sfumatura fra il Siena che… ‘fra gioie e bocconi amari continua a far sognare’ e la Mens Sana chiamata a darsi in fretta una mossa per non correre davvero seri rischi.Questi alcuni titoli relativi ai bianconeri: ‘Sì, ma d’ora in poi è vietato sbagliare’; ‘Gioie e amarezze di una stagione ancora tutta da vivere’; ‘Robur, eterna incompiuta o capolavoro in corso d’opera?’; ‘Per la serie: squadra che vince non si cambia’. Seguono alcune riflessioni più generali che si ritrovano in: ‘La caduta de La7, sì di stile’; ‘Quando non basta essere definito ‘illegale’ e ‘Tanto di cappello ai nuovi patron’.Sulla Mens Sana invece: ‘Ma la squadra ha ritrovato un’anima, sosteniamola!’; ‘Per un Turner che scende un Turner che sale’; ‘Buone nuove dalla società: finalmente!’; ‘Il vento è cambiato, speriamo spazzi via il rischio play out’.Oltre ad una approfondita analisi sulla stagione di Emma Villas, Virtus e Costone e sull’attività di Cus scherma, Panathlon, Polisportiva Mens Sana e Uisp, anche una stimolante riflessione su ‘Quelli dell’altra grande Siena sportiva’, su ‘I secondi della gloria e quelli della coscienza’, sullo scrittore Luciano Bianciardi e la seconda puntata de ‘I maestri’.