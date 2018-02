Week-end ricco di appuntamenti per la Uisp Atletica Siena

Ottime prove di Rocchigiani, Pecciarelli e Monciatti

Continuano i fine settimana ricchi di appuntamenti per l’Uisp Atletica Siena, nell’ ultimo appena trascorso gli atleti biancorossoneri sono stati impegnati in 5 differenti località: a Firenze, dove sono stati assegnati i titoli toscani di categoria assoluti promesse e juniores dei 55m indoor; a Lucca, dove si è svolta la prima prova regionale dei campionati invernali di lanci; a Empoli, con la prima prova regionale dei societari di cross; ad Ancona e Padova con meeting nazionali indoor.A Firenze Claudio Facchielli, fermando il cronometro a 6’’67 in finale, ha chiuso al quarto posto assoluto, a pochi centesimi dal podio; in gara anche Filippo Baiano, undicesimo in 6’’90, Francesco Raciti quattordicesimo con 6’’93 e Simon Pietro Delprato, diciottesimo con 6’’97. Linda Moscatelli, impegnata nei 55Hs allieve, è arrivata al secondo posto con il tempo di 8’’70.Ad Ancona, nel meeting nazionale indoor, Noa Rocchigiani si è confermata a una settimana di distanza dal personale di 5,67, vincendo il salto in lungo con 5,61m, Ian Moretti valicando l’asticella a 1,91m ha chiuso al terzo posto nel salto in alto, mentre l’allieva Elena Monciatti con 1,55m (sesta) ha incrementato il proprio personal best nel salto in alto. In gara anche Virginia Ciani sui 400m, quattordicesima con 1’00’’91; Lorenzo Centini, ottantatreesimo nei 60m in 7’’66, trentacinquesimo nei 200m in 23’’90, e ventiquattresimo nei 400m in 52’’72.Lo junior Duccio Pecciarelli, impegnato a Padova sugli 800m, ha chiuso al terzo posto fermando i cronometri in 1’57’’90.A Lucca prima uscita per i lanciatori biancorossoneri dei tecnici Elena Calzeroni e Gianclaudio Petreni, con Matteo Bocci al terzo posto nel lancio del martello promesse e quinto assoluto con 40,45m; Riccardo Finetti che, all’esordio nella categoria allievi e impegnato con l’attrezzo da 6kg, ha chiuso al nono posto assoluto e quarto nella sua categoria lanciando a 39,23m; Giulia Giardi, terza tra le allieve nel lancio del disco e nel lancio del martello rispettivamente con 28,26m e 28,83m; Maddalena Angelini all’esordio agonistico ha chiuso sedicesima nel lancio del martello con 19,99m. A contorno della manifestazione nell’impianto indoor di Lucca si è tenuta una gara di salto in lungo per le categorie cadetti/e con Martina Brotto, quarantatreesima con 3,72m, Vittoria Papei, quarantaseiesima con 3,59m e Pietro Sanarica undicesimo con 4.96m.Alla prima fase regionale dei Campionati di società di cross di Empoli, Jacopo Gragnoli ha tagliato il traguardo al centunesimo posto nei 10km assoluti, sui 6km degli juniores, dopo aver anche condotto nella parte iniziale della gara, Massimiliano Bracciali ha chiuso quinto, mentre Alessandro Brizzi diciassettesimo; l’allieva Eva Lia Taqruini dodicesima sui 4km delle under 18.Il prossimo week-end il club senese sarà impegnato ad Ancona nei Campionati Italiani juniores e promesse. Due i biancorossoneri in possesso del minimo di partecipazione: Noa Rocchigiani, che sarà impegnata nel salto in lungo, e Duccio Pecciarelli, iscritto sia negli 800m sia nei 1500m.