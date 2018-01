11ª vittoria consecutiva alla Coppa della Befana per l’Asd Shinan Karate Kai

Grandissima soddisfazione per la 11ª vittoria consecutiva alla Coppa della Befana, svoltasi a Pistoia, per gli atleti dell’Asd Shinan Karate Kai di Siena, con l’inserimento di atleti di Castelnuovo Berardenga e della Valdarbia, delle zone di Buonconvento, Monteroni, Torrenieri e Casciano di Murlo, che dopo ripetute prove di kata (forme tipo) ad esclusione diretta con ripescaggio e finale tra i vincitori di poules per la determinazione degli assoluti, si aggiudicano il prestigioso Trofeo per società, con un bottino di ben 48 medaglie su 55 atleti partecipanti.Le 48 medaglie conquistate sono suddivise in 8 oro, 19 argento e 21 bronzo. La prestigiosa competizione quest’anno ha visto la partecipazione di 400 atleti, provenienti da numerose società della Toscana.Medaglia d’oro: Valentina de Luca cintura blu fascia D, Daniela Chinnici BLU fascia D, Sofia Bartoletti gialla fascia B, Arianna Armini arancio fascia B, Nicol Andrea Binarelli gialla fascia D, Juan Jose Binarelli gialla fascia B, Matteo Tommasi gialla fascia A, Giulio Gorelli gialla fascia AMedaglia d’argento: Gaia Maresca Blu fascia C, Michele Corridori marrone fascia D, Mihai Rafaila blu fascia D, Tommaso Terzuoli blu fascia D, Giorgia Machetti arancio fascia B, Vittorio Carmignani arancio fascia B, Patryk Stefan Najda gialla fascia B, Davide Fabbri arancio fascia D, Anna Ceccherini arancio fascia C, Paolo Bruschi arancio fascia C, Diego Costantino gialla fascia C, Paolo Mori gialla fascia A, Daniele Parri gialla fascia B, Maria Lucia Battista gialla fascia B, Jacopo Benocci gialla fascia A, Sara Tommasi gialla fascia B, Livia Mazzini gialla fascia A, Lavinia Giannettoni gialla fascia A, Jacopo Bartoletti gialla fascia A.Medaglia di bronzo: Giada Schicchi blu fascia D, Viola Giubbolini verde fascia D, Edoardo Salto arancio fascia C, Lucrezia Armini gialla fascia A, Giulio di Renzone gialla fascia A, Giovanni Bossini arancio fascia B, Giulia Emiliani arancio fascia A, Emma Rappuoli gialla fascia B, Pietro Santioli arancio fascia B, Federico Ciccozzi gialla B, Isabella Fiorito arancio fascia D, Cristiano Chiarion gialla fascia B, Fancesco Ricci marrone fascia D, Valerio Contigiani marrone fascia D, Alberto Patumi marrone fascia C, Lorenzo Fabbri marrone fascia D, Giulia Morrocchi gialla fascia A, Pietro Cervini blu fascia D, Alem Reka blu fascia C, Francesco Ricci arancio fascia C, Francesco Brogi gialla fascia C.Tra i medagliati quelli che hanno conquistato un piazzamento assoluto sono stati: Daniela Chinnici, Matteo Tommasi, Juan Jose Binarelli, Nicol Andrea Binarelli, Arianna Armini, Sofia Bartoletti, Giulio Gorelli, Gaia Maresca, Patryk Stefan Najda, Anna Ceccherini, Davide Fabbri, Jacopo Bartoletti, Tommaso Terzuoli, Giorgia Machetti, Giulio di Renzone, Edoardo Salto, Giovanni Bossini, Lucrezia Armini, Giada Schicchi, Giulia Emiliani, Emma Rappuoli, Isabella Fiorito.Nella stessa giornata e sede si è svolta la Shoto Cup, gara di Kumite (combattimento) riservata alle categorie dagli esordienti ai seniores a cui hanno preso parte 12 atleti dell’Asd Shinan che hanno riportato un medagliere di 7 medaglie: 1 oro , 2 argenti, 3 bronzi e 1 quarto posto.Nei particolari:Medaglia d’oro: Tommaso Terzuoli blu esordienti A.Medaglia d’argento: Valerio Contigiani marrone esordienti B, Valentina de Luca blu esordienti BMedaglia di Bronzo: Pietro Contu marrone cadetti B, Alberto Patumi marrone esordienti A, Martino Gorelli verde esordienti A.Quarto Classificato: Pietro Cervini blu esordienti B.