Pattinaggio artistico a rotelle: la Polisportiva Olimpia al Carnevale sui pattini

La società colligiana eseguirà il nuovo collettivo Stravaganza con ben 115 atleti in pista

Domenica 28 gennaio, al Palafrancioli di Colle di Val d’Elsa, si terrà la 34ª edizione del Carnevale sui pattini, tradizionale appuntamento rotellistico organizzato dalla Uisp Siena,In pista scenderanno oltre 600 atleti delle sei società della provincia (UPP Poggibonsi, Mens Sana Siena, Polisportiva CRAS San Rocco, Siena Hockey, Siena Roller Team, Polisportiva Olimpia Colle di Val d'Elsa) che daranno vita a coreografie ed esibizioni emozionanti.Grande è l’attesa per la partecipazione della Polisportiva Olimpia che porterà in pista il nuovo collettivo dal titolo “Stravaganza” con ben 115 atleti che eseguiranno le coreografie di Gianfranco Minin, vestite in modo "stravagante" dai costumi di Roberta Landi.Il collettivo delle Polisportiva Olimpia verrà nuovamente riproposto domenica 4 febbraio nel corso del Galà di pattinaggio mondiale, manifestazione che tanti appassionati stanno aspettando, che si terrà sempre al Palafrancioli di Colle di Val d’Elsa.Il Carnevale sui pattini Uisp avrà inizio alle ore 15.30, biglietto unico € 8,00, i cancelli saranno aperti alle ore 14.30.