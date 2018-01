In edicola Mesesport di gennaio

Si apre con il volto del Personaggio Sportivo 2017, scelto come da consuetudine dai giornalisti sportivi senesi, il numero di gennaio di Mesesport in edicola da giovedi scorso. Insieme alla classifica generale, formata da oltre 30 indicazioni (con relativo curriculum), nelle tre pagine speciali trovano posto anche i singoli voti espressi dai 50 votanti.Nello stesso numero approfondimenti e analisi sono riservati un po’ a tutte le realtà cittadine, sia di squadra che individuali, a partire dal Siena e dalla Mens Sana, passando per Emma Villas, Virtus, Costone, scherma (con immagini inedite del Cus al Quirinale), atletica leggera, Polisportiva Mens Sana e Uisp.Fra le rubriche, da segnalare i titoli: ‘Alla riscoperta della normalità’; ‘Il calcio a 5 siamo noi’; Strologazioni per un (buon) anno nuovo’; ‘Viaggio fra i pionieri del basket senese’; ‘Quelli degli sport poveri, non minori’ e tante altre curiosità e notizie.