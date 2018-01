Virtus Nuoto Buonconvento, V Trofeo dell'Epifania e Regionali Lifesaving

La Virtus Buonconvento ha concluso un week-end intenso di gare e ricco di soddisfazioni. La quinta edizione del Trofeo dell'Epifania a Cortona ha regalato emozioni, con lo show dell'ospite Daniele D'Angelo che nei 100 farfalla ha realizzato la moglie prestazione assoluta maschile (52"8); l'atleta di caratura internazionale del Circolo Canottieri Aniene non ha deluso le aspettative, onorando al meglio la manifestazione. Daniele ha un palmares di ben 12 medaglie ai Campionati Italiani Assoluti, oltre ad essere stato finalista alle Universiadi e più volte convocato in nazionale.Alla kermesse organizzata dalla Virtus erano presenti circa 450 atleti dai giovanissimi Esordienti B agli Assoluti, provenienti da tutta la penisola. La vittoria finale a squadre è andata alla Rari Nantes Romagna, squadra forte e numerosa, mentre i gialloneri si sono dovuti accontentare della seconda posizione, offrendo comunque ottime prove individuali.Molto bene sono andati i giovani con Francesca D'Avanzo (2006) in grande spolvero; anche gli atleti di categoria non hanno sfigurato con le buone prove di Giacomo e Caterina Ceccarelli. Dopo due giorni di gare a Cortona la carovana giallonera si è trasferita a Poggibonsi, sede dei Campionati Regionali di Lifesaving, specialità entrata ormai nel cuore di tanti nuotatori virtussini.Buonconvento, società organizzatrice della gara, ha sfondato quota 2000 punti in classifica toscana, ancora non sufficienti però per il titolo regionale andato al Nuoto Valdinievole; in ogni caso sono stati numerosissimi i titoli regionali conquistati nelle varie specialità del Salvamento dagli atleti Virtus, anche nelle staffette, tra le quali si sono distinte quella mista Esordienti A femmine (Sparvieri, Sganzerla, Belli e D'Avanzo) che è volata a 2'14" e quella juniores maschi (Ceccarelli, Pompei, Domenichelli, Coco).L'attenzione della Virtus si sposta ora su Riccione sede dei Campionati Italiani di Lifesaving per i quali ci sono almeno 40 atleti gialloneri qualificati; per chi ancora non ha strappato il tempo limite ci saranno i regionali assoluti di Livorno per ritentare l'impresa. Dalla prossima settimana si ripartirà anche con il nuoto esordienti che gareggeranno alla prova regionale di Firenze; gli atleti di Categoria attendono invece le gare di Empoli per archiviare il discorso qualifica alle semifinali di nuoto toscane.