Week-end in Val di Luce con lo Sci Club Siena

La neve quest’anno certamente non manca e lo Sci Club Siena vuole iniziare la nuova stagione con il primo week end dedicato ai giovani sciatori, in programma il 3 e 4 febbraio in Val di Luce, riservato in particolare ai ragazzi per di età compresa tra gli 11 ed i 13 anni (in sostanza della fascia di scolarizzazione "medie"), ma possono partecipare anche i ragazzi dai 5/6 anni in su, con queste particolarità: fino ai 10 anni, solo se accompagnati da uno o più familiari; ragazzi da 11 anni in su da soli oppure accompagnati da uno o più familiari; per le prenotazioni visitare il sito www.sciclubsiena.com Questo il programma di massima: arrivo e cena in hotel il pomeriggio del 2 febbraio: scuola di sci di 3 ore la mattina del 3 febbraio; scuola di sci di 2 ore il pomeriggio 3 febbraio; scuola di sci di 3 ore la mattina del 4 febbraio, con gara finale; pranzo e partenza dall'Hotel il pomeriggio del 4 febbraio. L'hotel individuato è il K2, situato proprio all'inizio della strada che porta in Val di Luce.Stante l'età dei partecipanti è stata presa in considerazione anche la possibilità, ovviamente per chi lo desidera, di portare i ragazzi da soli e con il pulmino, che saranno seguiti dal personale dello Sci Club.