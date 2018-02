78enne picchiato e rapinato nella sua abitazione

Attorno alle 22.30 di ieri, giovedì 15 febbraio, a Sovicille, due uomini a volto scoperto, apparentemente italiani, si sono introdotti all'interno di un appartamento abitato da un 78enne dopo avergli proposto la sottoscrizione di un falso contratto di energia elettrica.Entrati nell'abitazione, hanno colpito l'anziano con calci e pugni, sottraendogli poi alcuni orologi che teneva custoditi in casa per un valore di circa mille euro.L'uomo si è recato presso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove sono state riscontrate contusioni multiple ed è stato giudicato guaribile in 5 giorni.Attorno alle 11 di questa mattina, il 78enne si è presentato dai Carabinieri della locale stazione per sporgere denuncia. I Carabinieri del Nucleo operativo del Comando provinciale di Siena hanno effettuato un sopralluogo e sono stati effettuati rilievi tecnici scientifici intraprendendo il monitoraggio telematico dell'area del delitto in una zona che non è coperta da impianti di video-sorveglianza.