Gugliotti: ''Soddisfazione per l'inizio dei lavori di manutenzione sul fiume Merse''

"Apprendiamo con grande soddisfazione la notizia dell’avvio dei lavori di manutenzione ordinaria sul Merse da parte del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, finalizzati al ripristino del regolare deflusso del fiume nel tratto fra Brenna e San Lorenzo a Merse". Così un intervento del sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti."Da anni, come Comuni interessati - prosegue Gugliotti -, abbiamo seguito con impegno tenace il complesso percorso di elaborazione del progetto e della connessa valutazione di incidenza ambientale, sollecitando interventi rapidi. Non sfugge a nessuno l’importanza di un’opera del genere: il Merse (o, come diciamo noi: la Merse) è un grande recettore delle acque del complesso sistema di torrenti e canali di tutta la Valle, in particolare della Piana del Padule di Rosia. Se si blocca o se rallenta il suo incedere, va in crisi il sistema, come lamentano da tempo i residenti nella zona più prossima al corso d’acqua e gli agricoltori locali fortemente danneggiati da allagamenti continui, talora provocati anche da precipitazioni non eccezionali. Vorrei ringraziare il Consorzio di Bonifica per la determinazione e la competenza dimostrate nel portare avanti questo progetto, che sposa perfettamente la tecnica idraulica con il pieno rispetto dell’ambiente. Rivolgo un ringraziamento anche al Dipartimento Ambiente della Regione, alla Dottoressa Domitilla Nonis in particolare, per la collaborativa disponibilità a trovare la soluzione più appropriata e sostenibile. Da parte nostra, continueremo ad essere attenti a che i lavori siano realizzati con celerità e nella piena salvaguardia di un habitat unico e particolarmente delicato".