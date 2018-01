Sovicille, pubblicato bando per assegnazione contributi alle associazioni

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Sovicille il bando per l’assegnazione dei contributi per l’attività ordinaria alle associazioni del territorio o alle sezioni locali di associazioni sovracomunali che operano nell’ambito del comune.Dopo dieci anni, il Comune torna così a deliberare un riconoscimento economico al volontariato, a sostegno dei molteplici servizi che quotidianamente, nei più svariati campi - dal sociosanitario alla protezione civile, alla promozione turistica o sportiva, alla cultura – esso offre alla propria comunità. I dettagli dell’avviso e della domanda, i cui termini scadono il 2 febbraio, sono reperibili all’indirizzo web: http://www.comune.sovicille.si.it nella Sezione Cultura e Turismo.“E’ importante che anche da parte del Comune – commenta Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille - ci sia un supporto – seppure, in questa fase, contenuto - al lavoro delle associazioni, che ogni giorno sono al pezzo per rendere migliore la vita di tutti. E mi piace anche sottolineare che il mondo del volontariato rappresenta una testimonianza preziosa di solidarietà, di senso civico, di impegno gratuito, di amore per il proprio territorio. A tutti coloro che sono impegnati in questo servizio – conclude Gugliotti – va la nostra profonda gratitudine.”