I benefici del camminare in un convegno a Sinalunga

Venerdì 11 maggio ore 21 Circolo Arci di Rigaiolo-Sinalunga. Tutti gli appuntamenti in programma

Dopo il successo del trekking all’Acqua passante che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone, un approfondimento medico scientifico

Prevenzione, attività sportiva o semplice modo per tenersi in forma durante la settimana. I benefici del camminare saranno al centro di un momento di approfondimento a Sinalunga venerdì 11 maggio al Circolo Arci di Rigaiolo a Sinalunga ore 21. Un convengo, organizzato dal Circolo Arci di Rigaiolo, dall' Associazione Nordic Walking, dall'Associazione Atletica Sinalunga, in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Sianlunga e che si pone come attività dopo il successo del trekking all’Acqua passante che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone. Al convegno interverranno la Dott.ssa Angela Benelli - Medico Sportivo Dipartimento di Prevenzione Azienda USL Toscana Sud Est, Dott.ssa Gloria Turi – Dietista Dipartimento Professioni Tecnico sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione Azienda USL Toscana Sud Est, Dott. Antonio Albino – Fisioterapista Referente aziendale AFA, Dipartimento Professioni Tecnico sanitarie della Riabilitazione e della Prevenzione Azienda USL Toscana Sud Est. Le conclusioni saranno affidate a Vanessa Bastreghi Assessore allo sport e Vicesindaco del Comune di Sinalunga.I prossimi appuntamenti per le camminate in gruppo sono invece in programma per sabato 2 giugno ore 17 con partenza dai giardini di Rigaiolo "Camminata tra il bosco e le vigne dell'Amorosa", su percorso di circa 6/7 km; si prosegue con sabato 30 giugno ore 21 partenza dal circolo ARCI di Rigaiolo "Camminata al Chiaro di Luna", passeggiata su percorso di circa 6/7 km con passaggi all'interno dei borghi del centro storico di Sinalunga.Mentre, sabato 26 maggio, a partire dalle ore 15, il Palazzetto dello Sport di Sinalunga ospiterà la sesta edizione dell’AFA Day, la festa delle persone che frequentano i corsi di Attività Fisica Adattata (AFA) promossi dalla Regione Toscana e dalle aziende sanitarie, rivolti ad anziani fragili e soggetti con patologie croniche per contrastare l’insorgere di probabili progressive disabilità e invecchiamento