Giovedì 22 marzo, i tecnici di Nuove Acque hanno programmato un intervento di manutenzione all’impianto di Prato di Bindo a Bettolle nel comune di Sinalunga.Durante i lavori, dalle 9:30 alle 13:30, si potranno verificare temporanei abbassamenti di pressione e sospensioni dell’erogazione idrica in via Serrati, via Alexander Fleming, via Umberto Saba, via Giacomo Leopardi, via Masaccio, Loc. Casato, S.P. 327.Al momento del ripristino del servizio, non sono da escludere momentanei fenomeni di torbidità.