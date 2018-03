Sfonda la porta di casa a colpi d'ascia e aggredisce la moglie: arrestato dai Carabinieri

Un 46enne, attorno alle 18.30 di ieri, martedì 13 marzo, a Sinalunga, ha sfondato la porta della propria abitazione a colpi d'ascia ed ha aggredito la moglie convivente 47enne.L'aggressione, sarebbe nata per futili motivi. L'uomo, nato a Sinalunga, ha aggredito la moglie nata in Polonia e nella circostanza è intervenuto il figlio convivente, nato anche lui in Polonia nel 1999 che ha ingaggiato una colluttazione con il patrigno al fine di bloccarlo.L'uomo, con precedenti di polizia, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia mentre la moglie ed il figlio hanno riportato ferite giudicate guaribili in 15 giorni.La moglie, già precedentemente vittima di violenza, è stata informata della possibilità di essere assistita nei centri antiviolenza presenti nel territorio, mentre il marito, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della stazione dei Carabinieri di Sinalunga in attesa del processo che si svolgerà con rito direttissimo.