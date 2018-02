Ordinanza del sindaco Riccardo Agnoletti su tutto il territorio comunale

A seguito del Bollettino di criticità arancione per rischio neve emesso dalla Regione Toscana dalle ore 00:00 fino alle ore 18:00 e di criticità giallo per rischio neve dalle ore 18:00 fino alle ore 23:59 di giovedì 01 marzo per il Comune di Sinalunga, il Sindaco ha deciso con ordinanza di chiudere tutte le scuole del territorio per la giornata di giovedì 1 marzo.