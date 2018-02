Ferrovie minori, dalla Regione Toscana risorse per la valorizzazione

Il finanziamento di 12mila euro ha riguardato le iniziative realizzate nel corso del 2017

Un finanziamento da 12mila euro per il progetto di valorizzazione delle linee ferroviarie Arezzo-Sinalunga e Siena-Chiusi. È quanto concesso dalla Regione Toscana per la serie di iniziative che, nel corso del 2017, ha animato le due linee ferroviarie minori che insistono sui territori interessati. Il territorio di Sinalunga, in particolare, è interessato da due ferrovie sulle quali la Regione Toscana ha avviato un progetto di durata pluriennale volto a valorizzare proprio le linee ferroviarie minori, allo scopo di incrementare l’utenza e l’attrattività delle linee, sia per il servizio ordinario che per fini turistici, culturali, sociali. Si tratta della Siena-Chiusi (rete RFI) e della Arezzo-Sinalunga, che si attestano alla stazione di Sinalunga, pur non essendo interconnesse.In collaborazione con i comuni limitrofi dell'area aretina, con TFT Trasporto Ferroviario Toscano Spa, con RFI Rete Ferroviaria Italiana Spa e con l'Associazione Amici della Chianina, il progetto, in particolare, ha inteso restituire valore alla linee ferroviarie minori Arezzo-Sinalunga e Siena-Chiusi rendendo il viaggio in treno un viaggio alla scoperta dei paesaggi, dei sapori e delle tradizioni. Tra le iniziative realizzate il treno del Gigante Bianco in occasione della Fiera dell’agricoltura ad ottobre 2017, il Treno del Gigante Bianco nelle Terre degli Etruschi a dicembre 2017 oltre ad un convegno specifico e momenti di animazione.