Scrofiano cardioprotetta, inaugurazione del defibrillatore in piazza Bartalini

Cerimonia domenica 28 gennaio alle ore 11

A rendere possibile l’acquisto la raccolta dei fondi, avviata a luglio 2017 dall’Associazione Polisportiva Dilettantistica Scrofiano con il patrocinio del Comune e il contributo degli abitanti

Domenica 28 gennaio alle ore 11 nella frazione di Sinalunga sarà inaugurato il defibrillatore pubblico installato in Piazza Bartalini alla presenza dei rappresentanti del Comune di Sinalunga. A rendere possibile l’acquisto del defibrillatore la raccolta dei fondi, avviata a luglio 2017 dall’Associazione Polisportiva Dilettantistica Scrofiano con il patrocinio dell’amministrazione comunale, in occasione dell’evento “Camminiamo + Ceniamo con il Cuore” tenutosi al parco dell’Uccelliera con il generoso e partecipato contributo degli abitanti di Scrofiano. L’amministrazione comunale ringrazia per il generoso e valido gesto che aggiunge un tassello fondamentale per la salute degli abitanti e dei visitatori del territorio.Il defibrillatore all’occorrenza sarà a disposizione della popolazione della frazione, dei turisti e della struttura sportiva gestita dall’Associazione.L’apparecchiatura è realizzata per la massima semplicità d’uso e con la guida del 118, o apposito attestato di corso, si potrà con pochi gesti prestare un efficace soccorso sul posto o spostare il defibrillatore dove necessario.