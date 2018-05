Siena, incontro pubblico sulla prevenzione e controllo delle zanzare

Il prossimo 3 maggio alle ore 17 nella Sala di Palazzo Patrizi (via di Città, 75 a Siena), si terrà un incontro pubblico sul tema della prevenzione e controllo delle zanzare, in particolare dell’Aedes Albopictus (zanzara tigre).L’incontro, al quale la cittadinanza è invitata a partecipare, sarà introdotto dall’assessore all’Ambiente. Previsti interventi di: Massimo Allegri, dell’azienda Usl Toscana sud est su “La zanzara tigre: la prevenzione in ambito privato”; del biologo David Puccioni che parlerà delle “Attività nel Comune di Siena per la gestione degli infestanti”, e dell’entomologa Manuela Travaglio che incentrerà l’attenzione sui “Prodotti per il controllo delle zanzare e nuove frontiere sulla derattizzazione”.In programma, inoltre, l’illustrazione delle azioni messe in atto dall’Amministrazione, con il supporto di una ditta specializzata nel settore, e le norme sulla prevenzione in ambito domestico, accorgimenti e comportamenti per l’eliminazione di possibili focolai di infestazione.Al termine sarà distribuito gratuitamente un kit antilarvale per il trattamento delle aree private.